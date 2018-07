"En España se está consiguiendo expulsar a nuestra mejor juventud"

A pesar de que Javier Couso llevaba años implicado en los movimientos sociales y políticos 2003 supuso un antes y un después en su vida cuando su hermano, cámara de Telecinco, fue asesinado en Irak. Entra en el Parlamento Europeo en 2014 como miembro de las listas de Izquierda Unida y desde entonces se implica en los asuntos internacionales de la Eurocámara, es vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores y de la delegación para las relaciones con Irak, además de formar parte, entre otras, de la subcomisión de Seguridad y Defensa o de la comisión especial de Terrorismo.

Se define como militante político y artista.

Sí, siempre he estado implicado en los movimientos sociales y políticos y también he tocado toda mi vida la batería.

¿Qué queda de aquel músico?

¿Qué queda del músico? A veces aporreo pero…una vida absolutamente diferente. Hubo una etapa en la que estaba todo el día tocando y haciendo giras y ahora no queda nada de eso.

¿Qué pasó para que decidiera dar un vuelco a su vida y entrar directamente en la política más activa?

El concepto político siempre ha estado presente en mi vida. Vengo de una familia de tradición de izquierda, incluyendo a mi padre que era militar, algo raro en algunos momentos de nuestro país. Soy biznieto, nieto, hijo y sobrino de militares. Mi padre era de la Armada y era un militar progresista en un momento raro. Participar para mi en la política no es solo votar ni pertenecer a una institución sino también movilizarse para ayudar a cambiar las cosas, siempre he estado en la calle con los movimientos sociales.

¿Pensó alguna vez ser militar y seguir la tradición familiar?

Claro que lo pensé pero cuando yo tenía que tomar la decisión de ser militar las fuerzas armadas de España de aquel momento no me gustaban, ahora han cambiado bastante y se han hecho más democráticas pero en aquellos años estaban bastante escoradas hacia un pensamiento franquista que era mayoritario en el ejército y me hice objetor de conciencia por cuestiones políticas.

Además de músico y político también ha tenido otros trabajos.

He sido mensajero, librero y trabajé muchos años con mi hermano de ayudante de cámara, después cogí la cámara y me diplomé en periodismo audiovisual.

Su nombre va indiscutiblemente unido al de su hermano José Couso.

A partir del asesinato de mi hermano en Irak en 2003, a mi me toca ser el portavoz de la familia y fueron años de mucha actividad, ya llevamos 15 años de lucha y sigue la causa abierta en el Tribunal Constitucional que nos admitió el último recurso. Aunque yo fundé la "Asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso", el portavoz ahora es otra persona porque después de salir de eurodiputado decidimos no vincularnos políticamente.

Durante esos años usted estuvo muy activo en diferentes movimientos sociales y políticos en España.

Siempre he estado vinculado a los movimientos sociales y políticos y en aquellos años estuve en los que surgieron contra la guerra de Irak. Fue una movilización masiva, creo que en España de las más grandes del mundo. Empecé a trabajar mucho con la gente de IU de Madrid y pasado el tiempo me afilié a IU porque entendía que era una buena herramienta para incidir en la política real, institucional y llevar las voces de determinados movimientos sociales a las diferentes instituciones.

Y de ahí al Parlamento Europeo.

Hubo una propuesta de diferentes federaciones para que entrara en la lista europea, que fue muy plural había referentes del mundo sindical como Paloma López y a mi me eligieron un poco como referente de los movimientos sociales.

¿Qué destacaría del Parlamento?

Diría que en cuando llegas aquí y nos ha pasado a todos, te encuentras un gran monstruo y al principio impresiona. Yo supongo que es el mismo efecto que les hacía a los campesinos o a los siervos las grandes catedrales en la Edad Media. De repente ves una institución demasiado grande y muy complicada de entender sobre todo al principio. Hay diputados de muchísimas nacionalidades y te chocas con la realidad de que este Parlamento lo gobierna una gran coalición formada por el Grupo Socialista y el Grupo Popular, ellos comparten casi al 80-85% las mismas votaciones con un proyecto opuesto al que hemos defendido siempre en IU.

Europa es…

Europa no es Unión Europea y viceversa, Europa es un concepto geográfico y cultural que es más grande que la UE, muchas veces lo utilizamos como un sinónimo y no lo es. Es el lugar donde se inserta España pero no hay que olvidar que España es también puerta de África. Tenemos una situación privilegiada y una realidad que aunque es una de las primeras economías del mundo realmente en política y en los temas que trato de política exterior es bastante irrelevante en el mundo.

¿Cómo ve el futuro de la UE?

Como siga así lo veo muy mal. Hay una Unión Europea alemana con un centro exportador de alto valor añadido, con una moneda muy parecida a la anterior alemana, y en cambio un sur y un este que se ha desindustrializado donde se ha abandonado prácticamente los sectores primarios y secundarios. Estamos viendo la insatisfacción que ha empezado en países.

¿Se refiere al Brexit?

Sí, es un gran anuncio a pesar de que quieran vender otra cosa, pero sobre todo con un crecimiento de los movimientos fascistas de extrema derecha o el auge otra vez de determinados movimientos que parecían que estaban olvidados como nacionalismos excluyentes. Como no se ponga remedio a esas asimetrías y desigualdades el futuro de la UE es bastante preocupante.

Su trabajo en la Eurocámara está centrado más en temas internacionales, ¿cómo traslada esa labor a la sociedad española?

Desde la formación política de la que vengo yo y desde la trayectoria histórica de la izquierda los temas internacionales han sido fundamentales. Dentro del programa electoral, que yo ayudé a elaborar, trabajé mucho el tema internacional y seguridad y defensa. Durante los fines de semana hago actos informativos sobre la realidad que trabajo como Siria, Venezuela, América Latina o las relaciones con Rusia y debo decir que tengo una gran afluencia de público lo que quiere decir que interesa mucho.

Falta menos de un año para que acabe su legislatura, ¿cuál es su balance?

Muy positivo, he mantenido la voz de un grupo muy pequeño dentro del Parlamento Europeo y muchas veces ha tenido repercusión no solo en España sino en el ámbito internacional, yo diría incluso que más internacionalmente porque es cierto que a veces España vive mucho de espaldas a Europa, nos miramos mucho al ombligo en la política interna.

En los últimos años se ha hablado mucho de terrorismo, usted pertenece a esa comisión especial creada en el Parlamento Europeo.

Sí, se creó con una duración determinada y con la finalidad de hacer una revisión a todos los niveles de la estrategia antiterrorista de la UE. Visitar los puntos calientes, es decir las infraestructuras susceptibles de tener ataques, reunirnos con los servicios de inteligencia, policía, gobiernos o expertos que trabajan en este tema para intentar anticiparse y hemos hecho un trabajo bastante completo. Pasado el verano propondremos las conclusiones que serán elevadas a la Comisión y a todos los estados.

¿Puede avanzar algo sobre la situación de España en este tema?

España está bastante bien. Cuando nos reunimos con la cúpula antiterrorista se contabilizaban casi 600 atentados desmontados, lo cual quiere decir que nuestras fuerzas de seguridad están absolutamente preparadas para anticiparse. Aunque también hago una crítica a la situación española ya que considero que tanto la directiva que define el terrorismo como la contrarreforma que hizo el PP que afecta al código penal en materia de terrorismo y su definición suponen una grave afrenta a la democracia.

¿A qué se refiere?

El PP ha hecho un aprovechamiento del terrorismo en el sentido de privilegiar unas victimas de determinada ideología y sobre todo entendemos que las víctimas no son las que tienen que legislar. Tuvimos un periodo muy duro donde la actuación de Eta generó unas serie de leyes de excepción que a nuestro juicio coartan la libertad y la seguridad de la democracia, en este sentido tenemos que ir desmontando esas leyes de excepción que a nuestro juicio no ayudan a la seguridad.

¿Se plantea algún objetivo a corto plazo?

Me doy por satisfecho con seguir trabajando como lo estamos haciendo, con mantener nuestra actuación en seguridad y defensa, dar voz a nuestra formación política en el Parlamento, mantener un perfil muy definido y no solo con crítica sino con propuestas alternativas a una UE y a un papel de España en la UE que no nos parece el adecuado para nuestra población. En España se está consiguiendo expulsar a nuestra mejor juventud, tenemos problemas gravísimos de desempleo y la supuesta salida de la crisis está imponiendo desigualdad y precarización de personas que van a tener muy difícil tener un proyecto de vida.

Me imagino que problemas como el que hay con Cataluña también están en su agenda.

Es uno de los grandes dolores de cabeza de los últimos tiempos. Con este debate se están ocultando otros más importantes como es la desigualdad o la desindustrialización de nuestro país. Aunque no somos una formación independentista tenemos claro que lo que dictó la Constitución se ha quedado insuficiente. Apostamos por un estado federal y defendemos una España plurinacional, con un nuevo pacto de convivencia entre los diferentes pueblos. Ahora nos encontramos con la exacerbación de los nacionalismos, por un lado el español muy excluyente aunque traten de disimularlo y por otro el catalán exactamente igual. Hay que seguir trabajando y hacer un nuevo pacto constitucional y creo que se derrotaría al independentismo si hubiera un referéndum pactado.

¿Conoce Almería?

Sí, alguna vez he estado en el Cabo de Gata veraneando, he pasado en campaña electoral y otras veces en actos de IU de Almería.

Si piensa en Almería, ¿qué se le viene a la cabeza?

Una ciudad muy bella, con unos entornos bellísimos y donde tengo a algunos grandes amigos, sobre todo por esta aventura política de pertenecer a IU. También una reflexión sobre cómo se ha hecho el diseño de las infraestructuras en nuestro país, se han primado las grandes capitales de provincia con esos proyectos mega faraónicos y se ha dejado mucho de lado otros puntos importantísimos a nivel turístico, industrial o comercial que tienen unas deficientes vías de comunicación, llegar a Almería es complicado, frente a otros lugares.