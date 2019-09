Ana Julia espera hoy veredicto: “Espero que Dios me perdone”, dice

La carta de la investigada al padre del ‘Pescaíto’:“Lo que hice está muy mal”

La defensa de Ana Julia Quezada, única acusada del asesinato del niño Gabriel Cruz, expuso este martes como prueba la carta manuscrita que envió desde la cárcel al padre del pequeño, Ángel Cruz, en la que pedía perdón “a todos” y en la que admitió que no tenía excusas por lo que hizo.

“Entiendo que no me creas porque es lo más normal, no tuve el valor suficiente para decirte que por un lamentable accidente te quité lo más grande que uno puede tener”, dijo Quezada al padre del niño en un escrito en el que decía estar bloqueada por el miedo.

La acusada aseguró en la misiva que no le importaba pasar el resto de su vida en la cárcel, pero lamentaba “todo el daño” que le había hecho a Gabriel, a su madre y a toda la familia.

“Dicen que todo fue premeditado, pero no es así”, afirmó Ana Julia Quezada, quien señaló que no quería hacer “tanto daño” a Ángel contándoselo y por ello se metió “en una bola cada vez más grande”.

“Ya sabes que con pastillas lo intentaba quitar de mi cabeza, pero no quiero excusarme. Lo que hice está muy mal y no hay excusas que valgan. Quiero pediros perdón a todos, sobre todo a vosotros y a Patricia”, añade la acusada en la carta, que finaliza con una otra petición de perdón: “Espero que algún día en vuestro corazón me perdonéis”.