Estudiantes del IES Nicolás Salmerón y Alonso de Almería se forman en el Círculo Polar Ártico

Un grupo de estudiantes del ciclo superior de Acondicionamiento Físico del instituto Nicolás Salmerón y Alonso de la capital almeriense ha realizado a principios de mayo un proyecto educativo en Melbu, en las tierras altas de Noruega, dentro del círculo polar Ártico. El programa desarrollado en común con la escuela Hadsel Videregaende de esa localidad Noruega, con la que previamente este centro almeriense había colaborado en otro proyecto Erasmus para promover el liderazgo estudiantil, tiene en esta ocasión el objetivo de incentivar el cuidado del entorno mediante el reciclaje y el emprendimiento sostenible.

Entre las actividades realizadas conjuntamente están la asistencia a talleres que la escuela vocacional noruega realiza habitualmente de electrónica, impresión 3D, logística o fontanería y la observación de las buenas prácticas relacionadas con el medio ambiente que llevan a cabo en ese centro. Además, los estudiantes han realizado visitas a empresas de restauración y turismo ecológico, que promueven un desarrollo económico sostenible y adecuado al entorno en el que se ubican.

Un entorno que, por otro lado, no podría ser más distinto del almeriense, dado que nos se encuentran ubicados en latitudes donde en estos momentos el sol no se pone en ningún momento del día, que permanecen cubiertas de nieve la mayor parte del año, con temperaturas no han superado los 5º grados centígrados durante su estancia y que presentan una orografía tan abrupta y escarpada que únicamente están habitadas en la línea del litoral costero.

Los jóvenes alumnos han podido disfrutar del maravilloso paisaje que ofrecen estas islas noruegas, de sus glaciares y fiordos y han contemplado multitud de fauna salvaje como liebres polares, águilas árticas, frailecillos, focas, renos, alces, y como colofón, realizaron un safari fotográfico en mar abierto a la búsqueda de cachalotes. Pero más importante que las actividades concretas del proyecto son las habilidades que el alumnado está adquiriendo de manera informal: la cualificación en idiomas, la experiencia viajera, y sobre todo, los lazos de amistad que están estrechando con los estudiantes noruegos que, habiendo visitado previamente Almería, son a día de hoy sus mejores maestros.

Según apuntan desde el IES Nicolás Salmerón, las experiencias Erasmus son siempre fuente de satisfacción, apertura de miras y posibilidades, ensanchamiento de espíritu y sobre todo, constituyen la mejor manera de construir Europa desde la educación. "Estos beneficios se ven en este caso multiplicados por la naturaleza del alumnado participante, por la lejanía del lugar al que han viajado y por el contraste que presenta con nuestra querida tierra".