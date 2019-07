Exposición digital en redes sociales, a debate en el curso en Purchena

El curso de sobre formación y empleabilidad joven ha llenado sus salas en su segunda jornada en el Ayuntamiento de Purchena. Durante el desarrollo del curso, se ha realizado una ponencia de temática digital por parte del escritor y presentador del programa ‘Hermano Mayor’ García Aguado. El ponente ha explicado los peligros que tienen la exposición en las redes sociales, sobre como educar en este ámbito y ha dado consejos sobre como evitar las amenazas a los que están expuestos los jóvenes con varios ejemplos de actualidad.

García Aguado ha destacado la relevancia de la educación en la adolescencia para evitar futuros problemas. Ha añadido que todo se enseña y que la familia debe de hacer un juicio constructivo en los menores para impedir futuros problemas de acoso. Afirma que existe una ausencia de valores donde los menores tienen el objetivo de gustar y ser aceptados socialmente a través de las redes. El escritor ha resaltado los deberes que tienen los hijos que viven con sus padres y las obligaciones que tienen los progenitores que son protegerlos y guiar a sus niños respecto a este tipo de amenazas digitales.

Esta iniciativa ha contado con la presencia de profesionales del mundo judicial como Emilio Calatayud. El magistrado ha dado a entender durante su charla que muchos de los problemas que poseen las nuevas generaciones vienen del entorno familiar y escolar. Alude a que antes no se les reconocía ningún derecho y que ahora aparentemente poseen derechos y ningún ‘deber’. El juez enumeró numerosos ejemplos infracciones en los que el origen estaba en la falta de normas, directrices por parte de los menores. Calatayud reveindicó nuevas normas para todo tipo de familias. El magistrado ha explicado a futuras generaciones y mayores que sus sentencias ha cambiado la vida de muchos jóvenes. Entre sus casos, se encuentra el que dictó a un menor a sacarse la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), siendo esta misma medida agradecida por parte del sentenciado con el tiempo.

El curso ha ido enfocado este año a la empleabilidad y futuro de los jóvenes. “Este año lo hemos enfocado exclusivamente al desafío de la educación de los jóvenes, tanto en exclusión como sin exclusión, ya que hoy en día estamos todos un poco excluidos por cómo está enfocada la educación” ha declarado la directora del curso, Pilar Alonso. Ella añade que “ha habido muchos cambios y tenemos un gran desafío por delante para que los jóvenes puedan adquirir un empleo”, un suceso que no ocurrirá si no existe buena educación. La directora ha realizado un llamamiento “a toda la sociedad en general y en particular a los medios más directos que están cerca de la educación, tanto de la pública como de la privada, que participen para que la educación cambie. El modelo educativo tiene que cambiar sí o sí porque el mundo digital y la robotización nos han puesto un desafío. Hay que mezclar más práctica y dar un poco de menos teoría”.

En este aspecto, la empresa Cosentino junto con su vicepresidenta ejecutiva, Pilar Cosentino ha hablado de la importancia de la formación profesional de cara a los más jóvenes. Durante su ponencia ha hablado sobre la apuesta de Cosentino y Fundación Eduarda Justo por la formación y el empleo joven.