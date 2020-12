FAAM previene las consecuencias del aislamiento social en mayores

Durante los meses de pandemia FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad ha desarrollado el proyecto Contigo: Intervención en la soledad y la salud emocional de las personas mayores. La iniciativa está enmarcada en las ayudas otorgadas a través del Consejo Provincial de Familia de la Diputación de Almería dirigido a intervenir en la salud integral de las población mayor de nuestra provincia e interviniendo en las situaciones de soledad no deseada.

La sociedad cada vez más envejecida está provocando que muchas de estas personas vivan solas, que no cuenten con redes de apoyo social o familiar o tengan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Esas situaciones de soledad se han visto agravadas ante la crisis sanitaria desencadenada por la COVID-19, ya que quienes sí acudían a centros especializados como los Centro de día de mayores, han tenido que verse obligados al igual que el resto, a permanecer solos en sus domicilios durante los periodos de cuarentena. Prescindir de relaciones sociales, no hablar con nadie y no tener vida social termina afectando en las capacidades cognitivas así como en la salud psíquica y emocional de las personas mayores.

La situación que han vivido muchos de ellos en el levante almeriense, zona que ha mantenido la red de centros asistenciales cerrados durante demasiado tiempo, ha llevado a FAAM a atender justamente a la población detectada con necesidad de intervención.

Apoyados en la red de centros de estancias diurnas que nuestra entidad gestiona en Antas, Cuevas de Almanzora y Los Gallardos y en coordinación con los servicios sociales comunitarios y los dispositivos de salud del territorio, así como del Consejo Provincial de Familia, hemos intervenido en un total de dieciséis casos detectados de situaciones de soledad no deseada que se han visto agravadas por la pandemia.

Reducir el aislamiento y la situación de soledad no deseada ha sido el objetivo principal de este proyecto en el que han intervenido profesionales de la psicología y la terapia ocupacional, quienes han desarrollado su labor tanto de manera telefónica a través de un seguimiento diario, como de manera presencial en los domicilios de los usuarios manteniendo todas las medidas de seguridad e higiene y desarrollando terapias con las que se ha promovido el aumento de su autoestima y el acompañamiento de estos usuarios.

Ángeles Martínez, Diputada del área de Bienestar Social, felicita a FAAM por sacar adelante este proyecto consistente en luchar contra la soledad de las personas mayores. “La Diputación colabora con la Federación a través del Consejo Provincial de la Familia, un consejo donde hay representación de la mayoría de las asociaciones almerienses y desde luego es un propósito firme para que las personas mayores no se sientan solas y en este caso de los almerienses”.

Ángeles Martínez, diputada de Bienestar Social "Sin duda tenemos que ir de la mano de instituciones como FAAM que vienen trabajando todos los días para favorecer la calidad de vida de las personas"

Por su parte Valentín Sola, Presidente de FAAM explica que esta iniciativa “nos está dando muchas satisfacciones dado que tratamos un asunto complejo y de mucho calado social. La realidad es que las personas mayores cada vez padecen una mayor soledad, pero en este contexto de pandemia esto se ha incrementado porque en la mayoría de los casos no han tenido contacto con sus centros de referencia, ni con sus familiares ni con amigos, ni han podido recibir visitas por lo que el aislamiento social es aún mayor. Con este proyecto les hemos dado compañía e intentado que esa soledad la sufran lo menos posible”.