Farmacéuticos y dentistas almerienses aconsejan mantener una buena higiene oral como parte de la prevención frente al coronavirus

En su constante trabajo por ofrecer el mejor consejo, asesoramiento y atención al ser el personal sanitario más cercano a la población, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, en colaboración con el Colegio Oficial de Dentistas de Almería, quiere informar de que mantener diariamente una correcta salud bucal ayuda a disminuir el riesgo de contraer muchas infecciones, entre ellas la que más nos preocupa en estos momentos.

Ambas entidades colegiales almerienses se han unido para lanzar una campaña conjunta de refuerzo de la higiene bucodental como parte de la prevención frente al SARS-CoV-2.

El cepillado, la higiene interproximal y la limpieza de la lengua son los pilares fundamentales para una correcta higiene bucal. Ambas instituciones han resumido los principales aspectos a tener en cuenta en una infografía que está disponible para su consulta a través de la web y las redes sociales de los dos colegios, en la que se incluye información clave para mantener una correcta higiene bucal.

Cepillado: se aconseja cepillarse durante dos minutos, al menos tres veces al día, usando un cepillo dental adecuado y de calidad, que deberemos recambiar cada tres meses o después de haber pasado cualquier proceso infeccioso.

Dentífricos: Es importante usar una pasta dental fluorada para fortalecer los dientes frente a la caries.

Colutorios: Hay multitud de formulaciones en colutorio. No forma parte de la higiene habitual, salvo que su dentista le prescriba una línea de tratamiento específica para su caso particular, y que su farmacéutico le dispensará adecuadamente. Farmacéuticos y dentistas almerienses informan que las pastas y colutorios ayudan a controlar los microorganismos de la cavidad bucal, pero no tratan la Covid-19.

Higiene de espacios interproximales, se recomienda utilizar seda o cinta dental si son estrechos, y en los espacios abiertos cepillos interproximales. Para otro tipo de espacios, irrigadores bucales.

La limpieza de la lengua puede realizarse con el propio cepillo dental cepillando la punta de la lengua al final del cepillado o emplear un limpiador lingual que arrastra la placa y los restos de alimentos depositados en ella, al menos una vez al día.

Según apunta el vocal de comunicación del Colegio de Dentistas, Alejandro Cárdenas Martos, “la boca constituye una puerta de entrada a nuestro organismo tanto para dolencias propias de ésta, como para enfermedades generales. Por ello, la higiene bucodental es fundamental para el mantenimiento no sólo de la salud de los dientes, sino para el correcto funcionamiento del resto del organismo”, indica. La vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos hace hincapié en que “es un punto crítico que hay que controlar en estos momentos de la pandemia, ya que la correcta higiene bucal ayuda a evitar el desarrollo de muchos procesos infecciosos”.