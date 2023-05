Funcionarios de prisiones denuncian la "masificación" que sufre 'El Acebuche'

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado que el centro penitenciario de El Acebuche sufre una masificación que supera al día de hoy los 900 internos. Un centro penitenciario que dispone de 10 módulos de los cuales uno es destinado exclusivamente a mujeres, ello sin contar los internos que se encuentran en la enfermería del centro, ni en el departamento de aislamiento y el CIS, Centro de Inserción Social.

"Actualmente el centro penitenciario de El Acebuche, llevamos un tiempo en que lejos de disminuir el numero de internos, va progresivamente aumentando, mientras que el número de funcionarios disminuye, si bien esperamos que pasado el verano la secretaria general de instituciones penitenciarias destine un numero importante de funcionarios de practicas que pasaran a carrera como primer destino, lo que aliviara las cargas diarias de trabajo", dicen.

El centro penitenciario de El Acebuche por su estructura y obras realizadas en el centro, no solamente recibe internos de la provincia, sino también de otros centros penitenciarios que proceden de conducciones, "bien para quedarse en el centro, bien por asistir a juicio, o bien porque hay otros centros en Andalucía que necesitan descongestionarse bien por obras o bien por masificación terminando una parte de los internos en la prisión de Almería, con lo que supone el aumento de internos de un mayor conflicto", añaden.

"Evidentemente el aumento de internos y del perfil del interno, hace que la convivencia en muchos de los modulo o unidades sean un foco de conflicto como ocurrió con las ultimas peleas entre internos de distintas nacionalidades provocados durante el periodo del ramadán a pesar de ser aislados y cambiados de módulo la tensión esta soterrada y volverá de nuevo a surgir en cualquier momento, todo ello a pesar de la dedicación, profesionalidad, y buen hacer de los funcionarios de prisiones, que al día de la fecha continuamos sin ser considerados por el actual gobierno como autoridad en el ejercicio de nuestras funciones", han dicho.

"La masificación no solo hay que tener en cuenta el numero de internos, si no también el perfil del interno y el delito o delitos cometidos, ya que en un centro penitenciario no es lo mismo un ingreso de un interno primario, que la de un interno con varias entradas en prisión, es necesario que se modifiquen las normar y se castigue con mas severidad las agresiones a los funcionarios de prisiones en el ejercicio de nuestras funciones, y que las direcciones de los centros trasladen a los responsables de instituciones penitenciarias la realidad de los centros penitenciarios, ya que en muchos casos no están preparados para albergar un número elevado de internos por lo que se distorsiona la convivencia dentro de los módulos", concluyen.