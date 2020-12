Con motivo del Día Internacional de las personas con discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAAM, ha entregado los galardones FAAM de Oro en distintas modalidades, y por primera vez lo ha hecho en un acto on-line emitido en directo a través de Facebook Live.

El contexto actual ha provocado que sean sólo cuatro las categorías que se han entregado, personas y entidades que con su trabajo y esfuerzo promueven una mayor autonomía de las personas con discapacidad y sus familias y que “hoy más que nunca son los verdaderos protagonistas y el espejo en el que toda la sociedad tiene que mirarse”, ha apuntado Valentín Sola, presidente de FAAM, durante su intervención inicial. Sola además de hacer un repaso por el argumentario que ha llevado a la organización premiar a los distinguidos, ha hecho referencia al manifiesto que en todo el territorio nacional están leyendo las organizaciones integradas en el CERMI.

Un texto que pone de relieve la dramática situación que esta pandemia ha abocado a las personas con discapacidad, sus familias y la estructura asociativa que las representa, así como la necesidad de que las personas con discapacidad y sus familias, y sus estructuras cívicas de bienestar, estén en la reconstrucción social y económica del país. Algo que pasa necesariamente por entre otras cuestiones por:

1º Creación inmediata, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, de un Fondo de rescate de emergencia postpandemia de 300 millones de euros para el sector social de la discapacidad, dentro de uno más amplio y global de 1.000 millones de euros para todo el tercer sector de acción social de ámbito estatal.

2º Activación de las personas con discapacidad. Adopción de un muevo marco legal estatal para la inclusión laboral que nos lleve en 5 años a aumentar hasta el 50 % la tasa de actividad laboral de este grupo, lo que supondría la creación de más 200.000 nuevos empleos dignos y decentes, con particular intensidad en las personas con discapacidad de especiales dificultades de inserción, en las mujeres y en personas con otros factores sociales de desventaja añadidos.

3º Acabar con la hostilidad del entorno hacia las personas con discapacidad o, por otro nombre, lograr ver implantada la accesibilidad universal en todos los entornos: Reforma inmediata de la Ley de Propiedad Horizontal; regular la accesibilidad cognitiva como nueva dimensión; mejorar el marco normativo de la accesibilidad audiovisual, asegurar la accesibilidad a la comunicación y a la información.

4º Creación sin más excusas ni demoras de un auténtico espacio sociosanitario, como proveedor de bienestar y red de soporte, que garantice apoyos para unas condiciones dignas de vida a las personas con necesidades complejas y superpuestas: educativas, sociales y sanitarias.

5º La transformación digital de las estructuras, de los procesos y de la vida social no puede hacerse a expensas o expulsando a las personas con discapacidad; lo digital ha de ser accesible, asequible y sensible con la diversidad humana, desde el origen, representando una fuente de oportunidades para sellar las fracturas y exclusiones que aún nos apartan de la corriente general de la comunidad.

El Presidente de FAAM ha instado a las administraciones a la colaboración y coordinación como herramienta para salir antes de esta gran crisis que estamos padeciendo.

Por su parte la Delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez Torregrosa ha remarcado que “hoy tenemos sobre la mesa tareas que son verdaderamente importantes y es no perder el horizonte de que la sociedad que tenemos es gracias a las asociaciones que trabajan por quienes más lo necesitan”. Sánchez ha reiterado el apoyo de la Junta de Andalucía “ya que vuestra labor es crucial para la sociedad” ha afirmado.

La vicepresidenta de Diputación y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, ha mostrado el apoyo y el compromiso de la Diputación de Almería con las personas con discapacidad y la FAAM. Martínez ha afirmado que "los premiados de este año representáis los valores que solidifican la unión entre la Diputación y la FAAM para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad en la provincia. Todos coincidís en la magistral lección de vida que dais con vuestra labor. El trabajo asociativo de la discapacidad de Almería es nuestra razón de ser. Vuestras reivindicaciones son nuestras y estamos a vuestro lado en este camino".

El Alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha reiterado que es importante seguir realizando este tipo de actos para que la sociedad conozca que la pandemia no ha impedido a organizaciones como FAAM y sus asociaciones seguir atendiendo las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.

La XVII edición de los galardones han premiado a:

FAAM Oro Salud: Fundación Pedro Cavadas

El Doctor Cavadas es uno de los cirujanos plásticos y reconstructivos más prestigiosos del panorama internacional. Tras sus estancias en Kenia y haber vivido una dramática situación personal decide crear la Fundación Cavadas organización sin ánimo de lucro que se dedica a cirugía reconstructiva en África. La misión de esta fundación es, según sus propias palabras ‘ayudar a aquellos que no pueden elegir y a la vez devolver aquello que nos ha sido dado’.

Fue el primer cirujano que trasplantó dos manos y que convirtió un brazo derecho en izquierdo. Una larga lista de complejas operaciones que arrancaron en marzo de 2004, cuando realiza una operación pionera, manteniendo vivo un brazo amputado al conectarlo con las venas y arterias de la pierna del propio amputado durante nueve días y reimplantarlo posteriormente.

Un trabajo que a lo largo de estos años le ha llevado a extirpar tumores gigantes, reconstruir la columna vertebral de un jóven tetrapléjico o realizar el primer trasplante de cara de España. Proezas con las que no sólo da la vida a sus pacientes sino con las que permite que muchos de ellos dejen de ser estigmatizados por enfermedad o condición de gran discapacidad.

FAAM Atención Social: Tejido asociativo de la discapacidad de Almería

Las personas con discapacidad, sus familias y el tejido asociativo que las representa y trabaja por ellas está recibiendo el impacto exacerbado de la pandemia. Multitud de estudios revelan que las personas con discapacidad, y las personas con discapacidad mayores están siendo los grupos sociales más castigados por esta pandemia, no sólo por condiciones objetivas como es su estado de salud preexistente, sino sobre todo por factores sociales, políticos, económicos y legales. Algunos datos como el último estudio de COCEMFE sobre la pobreza extraen que el 17,7% de las personas con discapacidad no recibe ningún tipo de ingreso, el 16,9% no puede comprar medicamentos, el 8,5% vive en una vivienda precaria y el 48,1% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos

La devastación está siendo tan intensa también en la esfera de la discapacidad y las estructuras de apoyo que el tejido asociativo ha tenido que volver a reinventarse para seguir prestando apoyo continuado a quien más lo necesita. A lo largo de la provincia son muchos los ejemplos que estamos viendo de este trabajo incansable que hoy queremos dignificar y poner en valor con este galardón en la categoría de Atención Social, una distinción que permitirá dar mayor visibilidad a su enorme labor también durante la pandemia.

FAAM Oro Cultura: D. Albert Espinosa. Guionista, escritor, actor. Distinción que ha recogido el propio premiado.

Es ingeniero de formación y escritor de teatro, guionista, director de cine, novelista y actor todas ellas facetas desarrolladas por vocación. Albert Espinosa no necesita presentación pero queremos que conozcáis cómo el amor por lo que hace lo transmite en cada uno de sus trabajos a los que suma otro ingrediente tan necesario hoy día, eloptimismo. Diez años en hospitales en plena juventud le marcaron e hicieron que muchos de sus trabajos en cine y teatro fueran puramente autobiográficos. Se acordarán del largometraje planta 4ª, o va ser que nadie es perfecto donde retrata la realidad de la discapacidad del modo más amable posible. En todos sus trabajos muestra la discapaciad desde dentro como el mejor modo de concienciar a la sociedad.

En su faceta literaria la llenan los diez libros publicados: el mundo amarillo, lo mejor de ir es volver o la exitosa novela Si tú me dices ven lo dejo todo….pero dime ven en 2011 que fue el libro más vendido en la tradicional Diada de Sant Jordi de Barcelona. Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre es su última novela. Albert Espinosa es el ejemplo de que la cultura también es motor de cambio social

FAAM Oro Deporte: Fundación Rafa Nadal distinción que ha recogido D. José Ruíz, Director Adjunto de la Fundación

La Fundación Rafa Nadal crea en el año 2010 el proyecto Más que Tenis dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual. El principal objetivo de Más que Tenis es promover la inclusión, aceptación e igualdad a través del deporte.

Además de mejorar las habilidades psicomotrices -como la destreza o la coordinación-, los deportistas que participan en el programa interiorizan actitudes y comportamientos como el esfuerzo y la perseverancia, adquieren hábitos saludables, y refuerzan su sociabilización y sentimiento de pertenencia.

A través del tenis la Fundación Rafa Nadal empodera a jóvenes con discapacidad intelectual, fomentando su integración en la sociedad.

Así, con Más que Tenis brindan a los participantes un entorno donde compartir experiencias, hacer amistades, divertirse, reforzar su autoestima, superarse y mejorar día a día.

Este proyecto, impulsado junto con Special Olympics España, cuenta con 21 escuelas repartidas por toda España, en las que se atiende a más de 200 beneficiarios cada curso.

El acto ha concluido con el reconocimiento especial a los dieciseis profesionales que durante la pandemia se confinaron durante 45 días con los usuarios/as de la Residencia de Gravemente Afectados que FAAM gestiona en Almería capital y el cual ha recogido emocionada su directora M.ª del Mar Miralles.