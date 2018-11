Fusilamientos de liberales extranjeros en Almería

En capítulos anteriores hemos estudiado los 17 liberales militares españoles fusilados en Almería el 24 de Agosto de 1824. Posteriormente hemos presentado parte de la vida y obra de Claude Francoise Cugnet de Montarlot, siendo este francés un interesante personaje en la Francia de su época, ha sido tratado por grandes escritores galos, así por Sthandar, Víctor Hugo, Chateaubriand, por su hacer napoleónico y sobre todo por su oposición al sistema monárquico de Luis XVIII, al cual considera falto de libertades.

Su auge militar fue tardío, ya que su Generalato lo concede Napoleón en fechas próximas a ser derrotado en 1815. En las campañas de Suiza e Italia se licencia de Sargento y sería posteriormente Comisario. Cugnet toma responsabilidades dentro de la Orden del Sol, que es una asociación surgida de divisiones dentro de la masonería, partidaria de principios de hermandad, protección a los no poderosos, los huérfanos, las viudas, ayudando a los hermanos oprimidos e inocentes, con raíces en las ideas de Jesucristo; luchando contra la tiranía y la opresión de las naciones.

Huye de Francia tras el asesinato de Duque de Berry, heredero al trono francés, febrero de 1820, la endurecida reacción le persigue y revisa sus acciones liberales anteriores, evitando ser apresado pasa a España donde desde principios de 1820 Riego instaló el liberalismo.

Intrigaba para la invasión de Francia por los Pirineos, maniobrando en Zaragoza en 1821 para instalar la República en España y mediante una invasión por los Pirineos, ganando a su causa el ejército francés del cordón ideológico existente en los Pirineos, extender la República en el vecino país francés entrando en París… seguido por unos pocos emigrados franceses en su aventura, es hecho prisionero por los realistas españoles en la Provincia de Huesca, Fernando VII se opone a su revolucionario intento, siendo ayudado por su amigo el General emigrado William Vaudoncourt, persona que en los intentos revolucionarios es más prudente que Cugnet. Fernando VII, mediante la cooperación del Jefe Político de Zaragoza, Francisco Moreda, consigue mezclar a Riego en estos intentos revolucionarios, para cesarle de Capitán General de Aragón y enviarlo de cuartel a Lérida. Tras su fracaso en el intento de levantar los Pirineos, Cugnet conoce que ha sido condenado por los absolutistas franceses a 10 años de destierro del país.

En su estancia en España Cugnet se responsabiliza de la misión de extender La Legión de la Orden del Sol entre los revolucionarios emigrados franceses e italianos, ideas que trasmite a revolucionarios españoles, contrarias a la prohibición de Asociaciones Secretas, que el Absolutismo de Fernando VII consideraba ilegales. En el verano de 1823 Cugnet de Madrid marchó a Cádiz, último refugio de los liberales españoles que resisten la invasión absolutista de los franceses Cien Mil Hijos de San Luis, con la toma del Trocadero en Cádiz vencieron los franceses de Angulema y Cugnet se refugia en Gibraltar, aquí con los Comuneros participa en el intento de romper por Almería para restaurar el liberalismo en España. Pero de estos hechos los Absolutistas españoles estaban avisados por Husson de Tour - francés enviado a España para apoyar el liberalismo por Lafayette- , que entrego informes de los planes liberales al General de Algeciras O´Donell logrando a cambio el perdón y evitó el factor sorpresa. Para estudiosos del liberalismo francés Cugnet es un acérrimo partidario de la política liberal que lucha por sus ideas constitucionalistas republicanas encontrando la muerte por balas españolas en Almería. La muerte de Cugnet no fue muy conocida por el pueblo francés, la Gaceta de Madrid publicaba el 7-9-1824 la muerte de 31 fusilados en Almería y aparece dos veces, una como Carlos Manssof, pintor y otra como Mantarlot, pues posteriormente se supo que era el General Claude Francisco Cugnet de Montarlot - en A. M. de Justicia, legajo 7972-, se encontraron sus documentos cuando huyeron en Almería sabiéndose que es francés y no suizo como afirmaba, las autoridades españolas le dan importancia comunicándoselo a los Monárquicos franceses. Realmente su muerte fue ensombrecida en Francia por la difusión de la victoria de los Absolutistas franceses en el Trocadero y posteriormente por la importancia de las noticias sobre la muerte de Luis XVIII el 16 de septiembre de 1824. Cugnet tenía ideas desbordantes, sobre su misión de nuevo Mesías, manifestaba que era "El Nieto de Dios, Gran Maestre del Sol, Montarlot", soberbia de su escrito profético antes de ser fusilado, ya que amenazaba que sus verdugos morirían antes de tres meses rabiando… pero no estaba desencaminado… pues sabía que en Gibraltar y Londres se preparaban diversas invasiones del suelo español, pero los fracasos liberales en Tarifa y Almería frenaron a los revolucionarios, no se realizarían en 1825, pero fueron diversos los desembarcos en 1826 con ayuda Colombiana.

Hubo otros extranjeros fusilados en Almería el 24 de Agosto de 1824, Tomas Rey, sargento 1º del ejército; en la Gaceta de Madrid mencionada su nombre es de Tomás Reis, irlandés, historiadores lo citan de Dublín; para otros es Tomás Ruiz de oficio zapatero y de 19 años al ser fusilado en Almería. En el Archivo General Militar de Segovia encuentro el expediente de Tomás Rey, Subteniente, natural de Cacavelos, creo que se trata de Carcavelos, cerca de Lisboa, Portugal. En diciembre de 1807 tenía casi dos años de servicio, considero que no coincide con el Tomás Rey fusilado en Almería, ya que este expediente debe pertenecer a una persona que tendría unos 38 años en 1824. Legajo R-663 en AGM de Segovia.

Guillermo Gusti, inglés del comercio, según el Manifiesto circunstancial de lo ocurrido en Almería los días 14 y 16 de Agosto de 1824. En otros documentos aparece como Huity, en la Gaceta de Madrid mencionada; también Huti, Uity, Hugh, Gusty y otros. Era joven ya que en documentos aparece con 16 años y también con 18 años. En documentos aparece como natural de Dublín, irlandés, oficial del Gobierno de Gibraltar, en otros se cita como Sargento 2º de Infantería, empleos que pueden ser compatibles. No tuvo suerte al perder la vida fusilado el 24 de agosto de 1824, como Cugnet y Gusti, fueron los tres extranjeros fusilados en Almería el 24 de Agosto de 1824. Los nombres de éstos se recogían en las lápidas de los antiguos monumentos, tanto el de Belén como en el posterior en Puerta de Purchena y Plaza Vieja, los llamaban Carlos Massof, Tomás Rey y Guillermo Gusti, estaban entre los 26 nombres de los mártires citados en las mencionadas placas.

Fueron fusilados en Almería otros dos extranjeros, americanos, ambos el 10 de septiembre de 1824, fueron Juan Bautista Pechú y José Ferrari. En los antiguos Monumentos del Cementerio de Belén, Puerta Purchena y Plaza Vieja aparecen sus nombres en las placas como Juan Bautista Peti y José Ferrari. Posteriormente profundizaremos en ellos.