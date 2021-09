GARRUCHA. Dos bailaoras, dos

Empresarios y representantes me exigían para triunfar otras cosas aparte de mi arte. Y yo quería valer sólo por mi estilo de bailar y cantar… Así se expresaba una tan atractiva como desconocida bailaora y tonadillera nacida en Garrucha y retirada de los escenarios para, felizmente casada, vivir desde 1980 con su esposo, dos hijos y nietos en la isla de Chipre. María Lengo Ramayo nació en plena guerra, en 1937, y con 8 años la familia se instaló en Granada, de ahí el nombre artístico de “Maruja la Granadina”, quizás más sonoro y castizo que <La Garruchera>. Allí compaginó los estudios en el Colegio Alhambra con clases de danza y canto en una academia particular. Con ocasión de hallarse de vacaciones en Almería, manifestaba en prensa que a los 19 años se trasladó a Madrid, donde conoció a Carmen Minerva, bailadora de reconocida fama (como cabecera de cartel había actuado en distintas ocasiones y teatros de la ciudad), “quien me propuso trabajar con ella en una compañía que iniciaba un recorrido por capitales de Europa”. De manera que nuestra paisana levantina paseó la bata de cola por Estambul y Nácara (Turquía), Grecia, Libia y Chipre, donde conoció al hombre con quien se casó un lustro después, cuando acababa de cumplir 26 esplendorosos abriles.

María Lengo compartió escenarios con Enrique el Sevillano, Gracia de Triana y Tomás de Antequera, anunciados como “Los Chavalillos de España” y en el grupo cómico-musical “Fantasía en el ruedo”. Su amplio repertorio incluía canciones andaluzas, rumbas, pasodobles y tanguillos. “Las sevillanas y seguidillas en cambio son los bailes más solicitados por el público”, afirmaba. Pese a la bonancible existencia en el archipiélago chipriota, se mostraba añorante: “He echado mucho de menos el volver a actuar. Me siento como un pájaro encerrado en una jaula porque añoro mucho aquellos años de actuaciones”. Momentos duros, reconocía María, en los que resultaba muy difícil alcanzar el estrellato: “Con 19 años todos los empresarios y representantes me exigían para triunfar otras cosas aparte de mi arte. Yo quería valer sólo por mi estilo de cantar y bailar”. En Chipre vivió, falleció y está enterrada en su cementerio católico.

Nacidos del Mar

Ana Isabel Veloso, bailaora paya, más conocida artísticamente como “Anabel Veloso”, nacida en 1979 e hija de los vientos del Mediterráneo. El mar que ha sabido conservar tantos siglos de cultura ancestral y les ha regalado a sus hijos una especial manera de ser y estar ante la vida. De ahí la inclinación por el arte de Anabel desde que apenas diera sus primeros pasos en su Garrucha natal. Allí, en esas tierras almerienses de indalos y conjuros donde el viento hace danzar a sus habitantes, tiñendo de rojo la calma y agitando el alma con el poniente. Por eso, lo primero que hizo en la vida fui bailarle a los vientos que venían del mar nuestro. (web El arte de vivir el Flamenco).

Hija de padre portugués y madre almeriense, Anabel es heredera del fado y la taranta. De la saudade portuguesa y la vitalidad andaluza. El lector puede acceder a la citada página en Internet o a su web oficial en el mismo medio, donde hallarán cumplida información del denso currículo que atesora: de sus profesores y maestros (Matilde Coral, La Yerbabuena, Rafael de Córdoba, Merche Esmeralda… ), espectáculos representados formando parte del cuerpo de baile o como cabecera de cartel; continentes y países donde han aplaudido su arte, festivales y tablaos (Corral de la Morería, Café de Chinitas, Corral de la Pacheca, La Bodega (Casablanca) o Viernes Flamenco (Osaka, Japón). Al cumplirse el 5º aniversario del teatro-auditorio de Roquetas de Mar estrenó <Nacidos del Mar> siendo ya la compañía titular de dicho espacio cultural. A destacar igualmente los montajes de <Cabo a Faro>, estrenado en la Alcazaba, o <Donde nace lo Temprano>, el documental <Êttaran tôh> y (2021) y el proyecto cultural <Flamenco Global Market>.