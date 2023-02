El Gobierno no cede y pide "sensatez" a la Junta para no dinamitar el soterramiento

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha querido poner los puntos sobre las íes, al menos ministeriales, en la antesala de la reunión que Adif, Ayuntamiento y Junta mantendrán este viernes sobre el soterramiento, que se encuentra en la cuerda floja. El subdelegado ha dejado claro que la nueva propuesta del Gobierno andaluz es una “temeridad” insalvable, que dinamita la Sociedad Alta Velocidad y, por ende, lo hasta ahora conseguido. Motivos éstos por el que Martín ha apelado a la “sensatez” y firmar “hoy mismo” el convenio que permitiría licitar y ejecutar los proyectos para la llegada del AVE a Almería en 2026.

“Existía un acuerdo alcanzado en diciembre y el Ayuntamiento y Adif seguimos unidos. La Junta se ha salido del acuerdo de una manera unilateral, inesperada y temeraria. Pido sentatez, pues estamos en condiciones de licitar y ejectuar. Tenemos todo, los proyectos, el dinero, los fondos europeos y el acuerdo con el Ayuntamiento de Almería”.

Todo, menos la tercera administración comprometida a financiar los costes de las obras a la que, según ha explicado el subdelegado, se le detallará en la reunión del viernes, desde el punto de vista técnico y legal, las razones por las cuales su propuesta de sufragar partes del proyecto en concreto –la nueva estación y el aparcamiento– provocarían, de mantenerse fija la postura andaluza, la obligada disolución de la Sociedad. Y sin alternativas, al menos expuestas en la comparecencia pública de Martín. Es “un todo” y cada administración “tiene sus cargas, ventajas y responsabilidades”.

Según ha abundado el subdelegado, los estatutos de la entidad no permiten escoger qué partes de las actuaciones se sufragan como ha plantado a la Junta, que ya recibía en conversaciones previas a la difusión pública de la propuesta por parte de la Consejería, siendo una situación “inédita” en el resto de proyectos del tren de la geografía española. Es más, según ha apuntado el subdelegado, la secretaria de Estado de Transportes se puso en contacto con Ramón Fernández-Pacheco solicitando su mediación, "pero escuchando las declaraciones del portavoz del Gobierno andaluz sus intereses son distintos a los de Almería y al de los almerienses. Parece que la Junta no soporta que el Gobierno cumpla con 2026 y está poniendo palos en la rueda y torpedeando el proyecto".

Otro de los reparos expuestos es la intención del Gobierno andaluz de pagar su parte correspondiente con fondos Feder. “¿Dispone ya la Junta de esos fondos o tiene que solicitarlos y dilataría los plazos? Cualquier retraso que se produzca en la segunda fase del soterramiento únicamente va a ser responsabilidad de la Junta”, ha atajado al respecto y en referencia a que los fondos Next Generation, concedidos y que maneja el Gobierno, corren el riesgo de esfumarse si no se cumple con la fecha fijada de 2026. "No podemos perder ni un día".

En cuanto a la propuesta del Ayuntamiento de realizar una licitación anticipada al objeto de no demorar las obras mientras este desencuentro se solventa, el subdelegado ha manifestado que la "casa tiene que comenzar a construirse por los cimientos y no por el tejado", por lo que el Gobierno, a día de hoy, no se plantea ninguna otra opción que no pase por que la Junta vuelva al borrador de acuerdo alcanzado a finales de diciembre y por le que se ha trabajador "durante meses". "En tal caso, se superarían los obstáculos que nos encontramos" y la obra "se podría sacar a licitación de forma "inmediata" y "sin esperar a ninguna reunión".