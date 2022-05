Homenaje a José Ramos Santander, delegado de Educación, inspector y maestro

Primero fue añadir su nombre al Colegio Europa, que a partir de ahora pasa a denominarse Colegio Europa-José Ramos Santander tras la aprobación por el Consejo Escolar, y ahora el descubrimiento de una placa conmemorativa en el propio centro educativo, previa a la presentación de su última obra, que ha sido editada tras su fallecimiento.

Los maestros que lo conocieron bien y que estuvieron a su lado en los inicios de este colegio han organizado una serie de actos en reconocimiento público a su figura. Han querido poner en valor la gran labor realizada, como regidor docente, en el origen y desarrollo del magno acontecimiento educativo que dio lugar a los orígenes del emblemático Colegio Europa, allá por los años setenta.

El centro cultural de Cajamar, en la Casa de las Mariposas, acogió el jueves por la tarde la presentación de la última obra de Ramos Santander. Al acto asistieron docentes, antiguos alumnos, representantes de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, amigos y familiares del homenajeado. Un nutrido público que no quiso faltar a la cita. A cada uno de los asistentes se le hizo entrega, gratuita, de un ejemplar.

La viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, antigua alumna del Colegio Europa, fue la encargada de presentar el emotivo acto. Destacó que “don José Ramos Santander fue y sigue siendo un referente en el mundo educativo almeriense. Habrá pocas personas que no sepan de su buen hacer y entender, y no valoren lo que ha sido en los cincuenta y tres años que acredita su desarrollo profesional”. La viceconsejera de Educación explicó que “en esta obra queda clara la postura de José Ramos, que yo comparto, no se puede educar, enseñar, sin utilizar como medios el ejemplo, la propia vida, y por encima de todo el amor”.