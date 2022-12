Ildefonso Falcones presentará su nueva novela este martes en Almería

Vuelve Diario de Libros, el espacio cultural con el que Diario de Almería trae a la ciudad a los mejores autores en castellano. La próxima cita será este martes 13 de diciembre con la visita de Ildefonso Falcones, el segundo escritor español vivo más vendido del mundo, tan solo superado por Arturo Pérez-Reverte.

Ildefonso Falcones, autor del best seller "La catedral del mar", presenta su última novela, "Esclava de la libertad", una historia ambientada en la Cuba española de finales del siglo XIX. Un relato que salió a la venta el 30 de agosto y que será, sin duda, uno de los libros más vendidos esta Navidad.

"Esclava de la libertad" es, quizás, la novela más esperada de Falcones. "Es una trama que tenía pensada hace mucho tiempo, pero no acabó de cuajar. Después de publicar "El pintor de almas (2019)", mi situación física no era muy pletórica, a causa del cáncer. No sabía si volvería a escribir...", admite el novelista catalán. Pero ha vuelto y a lo grande, con una obra que no dejará indiferente.

La cita es este martes 13 de diciembre a las 19:00 horas en el Salón de Actos del Centro de Cultura de Cajamar (Casa de las Mariposas). El acceso es libre, hasta completar aforo. Tras la presentación del libro, Ildefonso Falcones firmará ejemplares.

Una novela entre el pasado y el presente

"Esclava de la libertad" presenta una novedad hasta ahora nunca vista en falcones: mezcla el relato histórico con el tiempo presente. "Un capítulo de cada dos son actuales, pero los del presente son más rápidos, más cortos. Lo interesante de esta trama es que nuestros abuelos fueron coetáneos del esclavismo: aunque no lo hayan visto personalmente, vivían en la España que mantenía el esclavismo en Cuba. Y quise trazaruna línea entre aquello y nuestros días", explica Falcones.

Por un lado está la Cuba de finales del XIX. A la isla caribeña arriba un barco portador de una siniestra carga. Más de setecientas mujeres y niñas secuestradas de su África natal llegan para trabajar, hasta la extenuación, en los campos de caña de azúcar y parir hijos que serán también esclavos. Kaweka es una de ellas, una muchacha que vivirá en primera persona el horror de la esclavitud en la hacienda del cruel marqués de Santadoma, pero que pronto demostrará a quienes la rodean que posee la facultad de comulgar con Yemayá. Esta es una diosa voluble que, en ocasiones, le concede el don de la curación y le proporciona la fuerza para liderar a sus hermanos de raza en la lucha por la libertad contra unos opresores que han logrado esclavizar sus cuerpos, pero no sus almas.

Por otra parte, en el Madrid actual, Lita, una joven mulata, es hija de Concepción, la mujer que lleva toda la vida sirviendo en casa de los marqueses de Santadoma, en pleno barrio de Salamanca, al igual que hicieron sus antepasadas en la Cuba colonial. A pesar de tener estudios y ambición profesional, la precariedad laboral obliga a Lita a recurrir a los todopoderosos señores de Santadoma en busca de una oportunidad en la banca propiedad del marqués. A medida que se sumerge en las finanzas de la empresa y en el pasado de esta riquísima familia, la joven descubre los orígenes de su fortuna y decide emprender una batalla legal en favor de la dignidad y la justicia, que merecen tanto su madre como todas las mujeres que entregaron sus vidas al servicio de unos blancos que nunca las trataron como a iguales.

Según el editor, "Esclava de la libertad" es una deslumbrante novela sobre dos mujeres valientes que combatirán, cada una con sus armas, el racismo y la injusticia, escrita por el autor español de novela histórica más importante de nuestro tiempo. Un rendido homenaje al papel de las mujeres en su lucha por la justicia y la libertad.