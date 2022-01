"Indalecio tiene experiencia, conocimiento de la Agrupación y una gran capacidad de trabajo"

El diputado nacional del PSOE, Indalecio Gutiérrez, será proclamado este viernes nuevo secretario general de la Agrupación Local de la capital recogiendo el testigo del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ha estado en el cargo durante ocho años. A las siete de la tarde está convocada una asamblea extraordinaria en el Gran Hotel para elegir a la nueva ejecutiva local completando los procesos congresuales que se iniciaron a nivel federal, andaluz y provincial.

El catedrático de Histórica Contemporánea por la Universidad de Almería y exalcalde de la capital (1991-1995) asegura a este periódico que se marcha satisfecho por la situación en la que se encuentra hoy la Agrupación y, sobre todo, por el relevo en una persona de su máxima confianza que se ha rodeado de una ejecutiva de consenso que integra a las diferentes sensibilidades de una de las agrupaciones más importantes del país con un millar de militantes.

Cuando Fernando Martínez tomó las riendas de la Agrupación en 2013 el partido estaba totalmente fracturado en Almería y, de hecho, concurrieron cuatro listas a las elecciones internas (Francisco Giménez, Antonio Ruano y Javier Menezo). Y en noviembre de 2017 se convirtió en uno de los pocos bastiones del sanchismo en Andalucía cuando volvió a ganar en las urnas por escasos 19 votos al candidato susanista que era el entonces portavoz del grupo municipal, Juan Carlos Pérez Navas. En enero de 2022 cede las riendas de la Agrupación a Indalecio Gutiérrez sin oposición, con una ejecutiva de unidad.

Fernando Martínez (Vélez-Blanco, 1949) ya había comunicado a la Agrupación hace tiempo que no volvería a concurrir porque no quería "eternizarse" en el cargo, como reconoce a este periódico, y por la imposibilidad de estar al frente de esta organización cuando reside en Madrid prácticamente toda la semana por sus obligaciones como secretario de Estado. "Quiero trasladar mi agradecimiento a la militancia del PSOE por la confianza depositada en mí en estos 8 años que nunca olvidaré", argumenta. "Me voy muy contento de ver el salto tan importante que ha dado la Agrupación en estos ocho años".

"Me voy contento de ver la evolución en estos ocho años de la Agrupación del PSOE de Almería"

Sobre su sucesor, el secretario de Estado tiene claro que el que ha sido su mano derecha en estos ocho años es la mejor opción para la Agrupación. "Creo que Indalecio Gutiérrez lo puede hacer muy bien, tiene mucha experiencia, un gran conocimiento de la Agrupación y una enorme capacidad de trabajo. Y ha conseguido, y creo que es una cuestión fundamental, una candidatura de unidad respondiendo a un planteamiento del 40 congreso del PSOE que ha dado paso a las ejecutivas de Juan Espadas y Juan Antonio Lorenzo". En este sentido, Fernando Martínez considera que "con esta candidatura de unidad el PSOE sale más fuerte y crea las mejores condiciones para volver a ganar en Almería".

El diputado nacional y todavía secretario de Organización de la Agrupación ha presentado la única candidatura que se votará esta tarde para sustituir a Fernando Martínez después de alcanzar un acuerdo de integración por el que estarán representadas en la nueva ejecutiva las dos principales 'familias' del partido en Almería que ya se midieron en la batalla por la dirección provincial hace unos meses.

Avance electoral

El exalcalde de Almería asegura que no se ganaba en la ciudad en las elecciones generales desde 1989 y se consiguió treinta años después (2019). Con Fernando Martínez al frente de la Agrupación se consiguió pasar de ganar en tres colegios electorales de la capital en 2011 a hacerlo en 31 de 41 en las últimas generales. Eso sí, se marcha con la espina clavada de las municipales. "En 2015 subimos 5 puntos y estuvimos a punto de que Pérez Navas fuera alcalde", recuerda Martínez. En cuanto al grupo municipal actual asegura que "Adriana Valverde y su equipo están haciendo un grandísimo trabajo". Fernando Martínez, al igual que ya hiciera José Luis Sánchez Teruel hace unos meses a nivel provincial, dará un paso atrás, pero seguirá colaborando activamente en lo que se le requiera, según reconoce, además de asumir esta tarde la presidencia de la Agrupación Local.