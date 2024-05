Investigado por estafar más de 20.000 euros a una empresa navarra

La Guardia Civil investiga a un vecino de Almería de 43 años como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y usurpación de estado civil, cometidos sobre una empresa navarra de la que consiguió más de 20.000 euros al hacerse pasar por otra empresa.

El acusado usó el método “Man in the Middle”, explica el instituto armado en una nota, en la que indica que recibieron la denuncia a finales de 2023, en la que el gerente de una empresa manifestaba que habían realizado un pago por valor de más de 20.000 euros a otra empresa y que esta no había recibido el dinero.

Autores desconocidos habían accedido a su correo y modificado el número de cuenta de la factura. Para que esto ocurriera, los ciberdelincuentes habían atacado los servidores de la empresa del denunciante y habían conseguido las credenciales de administrador.

Accedieron a la cuenta de correo electrónico y espiaron todo el tráfico financiero de la empresa, y así localizaron una factura de proveedor. Suplantaron la identidad de este proveedor (receptora del pago) y enviaron a la empresa atacada una solicitud de cobro con un número de cuenta diferente; la víctima comprobó que los datos del proveedor aparentemente eran correctos y realizó el pago de los 20.000 euros.

Días después la empresa que debía recibir el dinero, requirió el pago de la factura y fue entonces, al contrastar los datos, cuando la empresa denunciante supo que había sido víctima de una estafa conocida como 'man in the middle' u "hombre en medio".

El Equipo de la Guardia Civil de Navarra se hizo cargo de las investigaciones y los agentes confirmaron que los ciberdelincuentes habían accedido de manera ilegal al sistema del correo electrónico de la empresa estafada y realizaron un seguimiento del dinero. Así lograron dar con una cuenta bancaria de una entidad utilizada por los estafadores.

Después de analizar los datos, la información y el flujo económico de esta cuenta se logró localizar al presunto autor de los hechos por lo que se ha detenido a un varón de 43 años de edad y residente en Almería como presunto autor de un delito de estafa, delito de blanqueo de capitales, delito de falsificación de documentos y delito de usurpación de estado civil.