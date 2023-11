¿Dónde está Jane Doe, la testigo "fundamental" del presunto infanticidio de Vícar?

Jane Doe es el nombre que se utiliza en Estados Unidos para identificar a una mujer cuya identidad se desconoce. En este caso, será el que se utilice para preservar la identidad de una testigo "fundamental" en la causa contra la marroquí que se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable a petición de la Fiscalía por presuntamente asfixiar en Vícar a su hija recién nacida y luego enterrar el cadáver.

El propio magistrado Jesús Miguel Hernández Columna, que preside al jurado popular, la calificó así, como "fundamental", algo que también comparten la fiscal Teresa Prieto, el abogado de la acusación, Manuel Blánquez, y el de la defensa, Alejandro Jiménez Haro. Ninguno de ellos está dispuesto a renunciar a su testimonio, pero esta testigo, vecina de la acusada H.C. y pieza fundamental a la hora de descubrir el supuesto crimen no compareció este miércoles ante el tribunal.

"¿Puede comprobar si está ya Jane Doe?". Esa instrucción por parte del magistrado se repetía cada vez que la auxilio judicial salía de la sala a llamar a un nuevo testigo. Incluso durante un receso de media hora solicitado por el letrado de H.C. se ha contactado con la Policía Local de Vícar para que intente localizarla en el cortijo en el que reside para que pueda declarar ante el jurado popular.

Y es que Jane Doe ha cobrado cada vez más protagonismo. El mismo lunes H.C. indicó que se habría llevado a su hija poco antes de dar a luz, y que tras esto la asistió en el parto. Es más, la acusada llegó a manifestar que no pudo llamar a nadie para ir al hospital porque esta vecina le dijo que “le faltaba tiempo”.

Aseguró que cuando pudo ver a la niña, ésta “no estaba llorando” y tenía el cordón umbilical alrededor de la cabeza y del cuello, tras lo que aseveró que Jane Doe se la colocó en el pecho, momento en el que pudo “tocarla” aunque no la cogiese directamente, y que fue dicha persona la que le dijo que “no la tocase más porque estaba muerta”.

Según ella, pidió un vaso de agua a Jane Doe y se desmayó, de forma que perdió la consciencia hasta el día siguiente, a la vez que insistía en que ella no asfixió a su bebé, y que no sabe quién pudo enterrarla, porque cuando se despertó ya estaban los vecinos en su casa y que poco después se presentó allí la Guardia Civil. También sostuvo que Jane Doe llamó a su exmarido en lugar de a una ambulancia, y que fue ella la que se llevó al bebé cuando se quedaba inconsciente.

Independientemente de la versión ofrecida por H.C., Jane Doe ha sido una presencia casi omnipresente pese a no haber pisado aún la sala del jurado. En la sesión del martes, en la que únicamente declararon como testigos o en calidad de testigos-perito distintos miembros de la Guardia Civil, quedó claro que la mujer actuó en distintos momentos, ya fuese acompañando a la expareja de H.C. al Hospital Universitario Poniente de El Ejido a buscar a la niña -que según la madre se encontraba allí-; denunciando junto al progenitor que H.C. ya no estaba embarazada y pese a ello la criatura no aparecía por ningún lado; o incluso señalando la balsa de riego en la que fue encontraba la placenta de la pequeña junto a su cordón umbilical.

Y este miércoles, jornada reservada a la declaración de numerosos vecinos de H.C., el papel y la importancia de Jane Doe se veían incrementados con cada nuevo testimonio, tornándose por momentos en una suerte de Gil Grissom de CSI en versión vicaria.

Ajustando los tiempos, H.C. tuvo que dar a luz en algún momento a lo largo del sábado 7 de marzo de 2020. Un día más tarde solicitó a dos compatriotas un sarmiento de parra y una azada. Pues bien, según ha concretado la mujer que le dio la planta, el lunes vio a H.C. hablando con Jane Doe. "Le pregunté a Jane Doe si se había dado cuenta de que no tenía barriga y me marché. Luego la escuché -a Jane Doe- chillando, diciendo que dónde estaba el bebé”, ha declarado.

Fue precisamente Jane Doe una de las dos mujeres que alertó a la expareja de H.C. y padre de la niña muerta, al que según el testimonio de éste último acompañó al Hospital Universitario Poniente de El Ejido a buscar a la recién nacida después de que, supuestamente, la acusada manifestase que la había dejado allí. No estaba. Dijeron que iban a mirar por toda España pero no estaba en ninguna provincia”, ha dicho este hombre, quien ha apostillado que fue con Jane Dome a denunciar a la Guardia Civil, y que más tarde ésta lo llamó para decirle que habían encontrado una bolsa con la placenta del bebé.

La testigo que fue con Jane Doe hasta la balsa de riego en la que apareció la placenta, ha asegurado que fue otra vecina la que señaló a la testigo ausente que había visto a H.C. tirar algo en el lugar en la que encontraron los restos. Y el resto de personas que han declarado este miércoles coinciden en afirmar que de alguna u otra forma se enteraron de que algo iba mal en el Paraje Carril Montenegro III de Vícar gracias a ella. Muchas veces dando la impresión de que esta mujer se había encomendado a sí misma la misión de dar con el rastro de la niña perdida.

Todo lo anterior la ha convertido, efectivamente, en alguien "fundamental" para esclarecer y poner orden en el esquema mental que debe conducir al jurado popular a una conclusión. Como se ha dicho, no ha comparecido este miércoles. Ya se ha adelantado, pero se ha solicitado a la Policía Local de Vícar que la busque, por ahora sin resultado, aunque diferentes testigos han manifestado no haberla visto hace tiempo y que incluso su hijo no fue ayer a clase. Así que ahora la pregunta es... ¿Dónde está Jane Doe?