Un congreso exprés para liquidar la crónica de un relevo anunciado en el PP almeriense

Javier A. García: “Tenemos que ser el partido de los almerienses"

En su intervención, previa al nombramiento, Javier Aureliano García aseguró que "no se entendería un PP sin Almería ni una Almería sin el PP" e instó a la familia popular a seguir trabajando por los intereses de la provincia como hasta ahora. "Tenemos que ser el partido de los almerienses, el que mejor refle la identidad de nuestra tierra, el partido que brinde oportunidades a nuestros jóvenes y tranquilidad a nuestros mayores. Y tenemos que ser el partido de la moderación, ese es el PP de Almería", argumentó en su defensa de un "relevo tranquilo" en el que todos pueden y deben sumar. El nuevo líder de los populares pidió la máxima participación e implicación de los cargos y militantes del PP para impulsar un proyecto sólido porque "ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos". Javier Aureliano García inició su discurso con agradecimientos, siendo el más especial a su predecesor y maestro, Gabriel Amat. "Gracias por tu generosidad, mi referente y amigo, la persona que me lo ha enseñado todo, si hoy estoy aquí es porque tú no has querido seguir", valoró ante un expresidente visiblemente emocionado en la primera fila del salón de actos del hotel Playadulce. "Todos los que formamos parte del PP nos sentimos agradecidos por lo que has hecho y por los valores que nos has inculcado", añadió. "Gracias Gabriel, pero que sepas que te voy a necesitar siempre". Es más, el alcalde de Roquetas se ha quedado con la última vocalía y será presidente de honor del partido. También tuvo palabras para las personas que lo acompañarán en la nueva ejecutiva provincial que tendrá al alcalde de Almería como número dos. "Ramón Fernández-Pacheco será el mejor secretario general de la historia del PP de Almería, estoy muy orgulloso de que me acompañes en este camino para construir una provincia mejor". "Tengo al mejor equipo para que sigamos siendo el partido que mejor trabaja por Almería. Me siento orgulloso de pertenecer a esta gran familia a la que me afilié cuando era prácticamente un niño. Jamás imaginé que estaría aquí optando a la presidencia, cuánto me hubiera gustado que mis padres estuvieran aquí presentes". Además del emotivo recuerdo a su familia, también tuvo palabras de ánimo para los 833 almerienses que han perdido la vida durante la pandemia. Por último, sin aludir directamente al reciente caso de corrupción en la Diputación, destacó la apuesta por la transparencia del PP y recordó que "las instituciones y partidos están por encima de cualquier persona y debemos actuar con firmeza sin que nos tiemble el pulso en consecuencia".