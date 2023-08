José Cabrera cortó una oreja en el ‘desafío ganadero’ de Valdepeñas

Importante éxito del torero almeriense José Cabrera el pasado fin de semana en el tradicional y prestigioso ‘desafío ganadero’ que anualmente se celebra en la localidad manchega de Valdepeñas. Este año se anunciaban toros de dos ganaderías durísimas: Manuela Patón y Dolores Aguirre, que la mayoría de figuras no quieren ver ni en pintura. Compartía cartel con dos toreros más experimentados como son Sánchez Vara y Francisco Montero; y nuestro paisano no desmereció para nada.

Su primer enemigo, de Patón, fue grandote e incómodo en todos los sentidos. Se paraba constantemente y se rajó muy pronto. Cabrera lo mató bien y escuchó una fuerte ovación. En su segundo, que pesaba cerca de 600 kg., el almeriense se fajó con él en los medios y le sacó algunos pases de gran calidad. Banderilleó con su habitual destreza y arrojo y, tras una excelente faena, la espada entró a la primera. El público pidió insistentemente la oreja que el presidente no tuvo más remedio que conceder e incluso hubo una tímida petición de la segunda.

Este éxito de José Cabrera no pasó desapercibidos a los empresarios de la zona y en estos días ha firmado ya dos corridas. Así, los días 9 y 10 de septiembre tiene un par de actuaciones en sendos pueblos de la provincia de Teruel que al no haberse presentado aún los carteles, no pueden desvelarse. Y el sábado 16 lidiará un festival taurino en la plaza de Lanteira, en la vecina provincia de Granada. Deseamos a nuestro paisano la mejor de las suertes.