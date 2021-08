Juanma Moreno asegura que Andalucía va hacia un "horizonte más despejado" de restricciones

La Junta podría abrir desde mañana un nuevo panorama Covid. Y esto pasa por liberar, en cierta medida, los horarios y los aforos. No es seguro, pero su objetivo, según lo dicho hoy en Almería por Juanma Moreno, presidente de la Junta, es caminar hacia un "horizonte más despejado".

En la reunión del comité de expertos que tendrá lugar mañana se pondrán sobre la mesa informes "reglados" y "oportunos" con la incidencia acumulada, datos del fin de semana, hospitalizaciones y camas UCI. Aun así. Moreno ha dicho no querer adelantar las conclusiones que saldrán de dicho encuentro.

Moreno ha "rogado" hoy a "todos y cada uno de los ciudadanos que han quedado rezagados", en especial a los que han pasado la covid-19 hace más de un mes, que se vacunen porque es la "mejor garantía para ellos y para el conjunto de Andalucía".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras visitar en Huércal-Overa (Almería) la empresa Hydrodiseño, dónde ha realizado este llamamiento a los "rezagados" que "inconscientemente" han generado un "temor" a una vacuna "confirmada y ratificada por la ciencia y la experiencia de decenas de millones de ciudadanos vacunados en todo el mundo".

También se ha dirigido a aquellos que no se han vacunado "por despiste o pasividad", insistiendo en que en Andalucía hay "suficientes vacunas" para atender a todos los que aún no se han inmunizado.

En este sentido, Moreno ha asegurado que la evolución de la pandemia en Andalucía es "razonablemente positiva", lo que genera un "espacio de cierta certidumbre", recordando que Andalucía sigue "liderando en materia de vacunación", de forma que en las próximas semanas se podrá alcanzar un 80 % de la población total vacunada.

"Prácticamente no van a quedar personas por vacunar", ha indicado, añadiendo que no se podrá hacer lo propio con los menores de 12 años hasta que esta medida no sea autorizada.

Ha incidido en que la comunidad tiene un modelo propio de niveles que descienden según mejora la situación epidemiológica. "Quiero ser optimista", ha dicho Moreno en relación a la reunión del comité, expresando su deseo de que sea posible seguir "abriendo espacios" para la economía y para la vida.

Moreno ha vuelto a llamar a la prudencia y a mantener las medidas de seguridad ya "interiorizadas", además de apelar a vacunarse a los que todavía no lo han hecho.