Libertad para el hermano del acusado principal del crimen de Paterna del Río

El Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción número 1 de Berja ha acordado que se deje en libertad, previo pago de una fianza de 2.000 euros, a R.O.B., uno de los detenidos por la Guardia Civil por la muerte de un hombre en Paterna del Río y hermano del supuesto autor material del disparo que acabó con la vida de éste el 13 de octubre del año pasado.

En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez adopta esta medida respecto al investigado inicialmente por delitos de homicidio, encubrimiento, omisión del deber de socorro, tenencia ilícita de armas y tráfico de sustancias estupefacientes.

Responde así al escrito del letrado Antonio Mazuecos, del despacho granadino ‘Aránguez Abogados’, pese a la oposición de la Fiscalía a su puesta en libertad, al concluir que de acuerdo a las declaraciones de los testigos protegidos “no persisten en la actualidad los motivos por los que se acordó la prisión incomunicada y sin fianza”. Señala que estos testimonios apuntan a que fue su hermano y no él el que provocó la muerte de S.E.B.T., por lo que una vez descontado el delito de homicilio, la entidad del resto de posibles penas no hacen necesaria esta medida.

Aunque tiene domicilio reconocido y ya no existe riesgo de destrucción de pruebas, fija en 2.000 euros la fianza ante un posible riesgo de fuga. El letrado Mazuecos señala a Diario de Almería que tras cinco meses de una “instrucción tediosa en Berja, incluso con un cambio de juez”, se han podido efectuar una serie de diligencias como la declaración en calidad de testigos protegidos de los cinco asaltantes de la casa de Paterna en la que ocurrieron los hechos, a la que acudieron supuestamente para robar la marihuana que había en su interior.

"Durante la declaración de los asaltantes han surgido numerosas contradicciones”

Valora que dicha declaración tiene, tal y como solicitó, carácter preconstituido, por lo que tendrá validez en el futuro juicio como prueba directa incluso si estos testigos, de origen marroquí, regresaran a su país y no pudieran ser localizados. Ha asegurado además que “han surgido numerosas contradicciones durante las declarciones” de estas personas, concluyéndose que sólo dos de ellos fueron testigos directos de lo ocurrido, y que durante una rueda de reconocimiento en El Acebuche, no pudieron reconocer a ninguno de los investigados por el crimen.