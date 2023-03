María Vázquez: “No me doy por ganadora: trabajaré, día y noche, hasta el último minuto”

De dialéctica y rápida palabra, a María Vázquez –o María del Mar–, le caracteriza el talante negociador que la convertía, primero, en la mano derecha del alcalde para ser nombrada, el pasado verano, la primera regidora de Almería capital por derecho político. Un bastón de mando que aspira a revalidar, ahora a través de las democráticas urnas a las que se enfrenta con lo que supone de ventaja, y también de desventaja, el haber ostentado las riendas de la gestión de una ciudad a las que no renuncia.

–¿Cómo han sido para usted estos meses desde que fuera investida alcaldesa de Almería?

-Las primeras semanas fueron un poco más complicadas. Aunque estás trabajando varios años en el equipo de Ramón, no conoces todos los temas en profundidad y me he tenido que poner al día de lo que quedaba por hacer, porque no todos los proyectos dependen directamente del Ayuntamiento, sino de otra administración, o porque los procedimientos administrativos de licitación son largos y tediosos.

–Durante este tiempo, ¿cuál ha sido su momento más dulce y cuál el más amargo?

-Los momentos dulces son el contacto directo con la sociedad almeriense y cuando se hacen reconocimientos de Escudos de Oro a personas. De especial relevancia, el nombramiento de David Bisbal como hijo predilecto, que me llevo para mi historia personal. Otro momento dulce ha sido haber conseguido el acuerdo del soterramiento de la segunda fase. Como penalidad, por así decirlo, es no lograr que la ciudad esté 100% limpia a pesar de los esfuerzos económicos.

–Ha mencionado el soterramiento como aspecto dulce, pero ¿habrá sido complicado el conjugar el interés de la ciudad con no molestar al Ministerio y, especialmente, a la Junta?

-Un alcalde no puede no molestar, ni al Ministerio ni a la Junta, independientemente de los colores políticos. Lo que tiene que hacer un alcalde, siempre, es pensar primero en los intereses de Almería. Se produjeron comunicaciones cruzadas a través de los medios de comunicación y hablé telefónicamente para que se resolviese en el foro de Almería Alta Velocidad, donde se tienen que plasmar los documentos y no generar expectativas negativas sobre este proyecto, que pierde credibilidad social. Pasamos una semana en el Ayuntamiento complicada intentando apaciguar las aguas, pero al final tenemos acuerdo.

–La encuesta de Centra hablaba de la limpieza como la principal preocupación de los almerienses sobre su ciudad, cuando el Ayuntamiento ha aumentado el esfuerzo económico y hay nuevos servicios como el operativo de los domingos. ¿Cuál es el problema?

-La limpieza es una de las principales de preocupaciones que tenemos en el Ayuntamiento y hay factores que juegan en contra: la falta de lluvias y el viento. A las condiciones climáticas, se suma un contrato de 2014 y que expira en 2024. Durante estos diez años la ciudad ha crecido muchísimo. Los contratos solo te permiten una ampliación de un 20% incluyendo todas las zonas nuevas. Pero, ahora, podremos sacar un pliego mucho más ambicioso, con más zonas de baldeado, máquinas más silenciosas y lo que nos piden los vecinos que, en el actual, no podemos incluir, contando siempre con la colaboración y la sensibilización ciudadana sin que ello signifique eximirnos de la responsabilidad.

–Además de ese objetivo, ¿con qué retos encara la Alcaldía?

-En todo ciudad siempre hay muchísimo por hacer. Nosotros tenemos grandes retos de macroproyectos y luego grandes retos a pequeña escala, que son un revulsivo económico y social. Entre los macroproyectos, queremos firmar el acuerdo de financiación con la Junta de Andalucía para el Puerto-Ciudad y lograr la conexión de la A7. Espero que el soterramiento vea la luz y elaborar el diseño de un casco histórico ambicioso en beneficio de la ciudad. Ahora estamos haciendo actuaciones, en los entornos en el Hospital Provincial y la Alcazaba, y en calles, pero entiendo que el casco histórico necesita de un plan integral.

–En estas dos últimas legislaturas, el Ayuntamiento ha concentrado buena parte de sus inversiones en la zona antigua de la ciudad, ¿volverá a ser el centro histórico prioritario en su programa electoral?

-Totalmente. De hecho, hay una partida presupuestaria este año que incluye el diseño de ese casco histórico, arquitectónica y urbanísticamente, con el que decidir si queremos que se asemeje a los de Europa o al de ciudades colindantes. Y no podemos olvidar el Paseo de Almería, para el que queremos el máximo consenso posible, aunque sabemos que al cien por cien es muy complicado.

–¿Tan difícil es políticamente abordar la peatonalización del Paseo?

-Es muy complicado porque el Paseo no es una vía aislada, sino es el Paseo de la capital, de todos los almerienses y cada sector implicado, comerciantes, vecinos, taxistas, ecologistas..., tendrán sus respectivas preferencias. Incluso municipios más alejados de la capital también opinarán sobre cómo tiene que ser la vía principal comercial de su capital y tienen derecho. Nosotros tenemos una propuesta aproximada, pero no puede ser unilateral del equipo de gobierno. Hay que conjugar muchos intereses diferentes de todo el mundo que opera sobre el Paseo y diseñar una vía estéticamente funcional y sostenible.

–¿Cuándo se va a presentar el proyecto?

-Ahora no es el momento. Es un debate que necesita tiempo y análisis, pues el interés económico y social pivota alrededor de esta vía principal. Hay que conjugar muchos intereses y facilitar la vida a los vecinos, empresas y sectores como los taxistas con visiones distintas.

–¿Se presentará entonces después de las elecciones?

-Rotundamente, sí.

– Esta decisión sorprenderá a quienes pensaba que se presentaría a las elecciones con el proyecto bajo el brazo...

-Es tan trascendente lo que vamos a hacer en esta vía que sería superfluo y populista sacarlo un mes y medio antes de las elecciones, pues entiendo que hay que darle el tiempo de opinión y consenso que merece a este proyecto y quiero ponerlo a salvo de fines electoralistas.

–Siguiendo con los macroproyectos, se habla del soterramiento, pero el Puerto-Ciudad y el Plan Estratégico parecen estar en duermevela…

-Se habla menos porque hemos perdido credibilidad las administraciones públicas. Son procesos muy largos de grandes inversiones. Estamos viendo documentos, consensuando aportaciones...

–¿Y la Mesa de la Conectividad?

-Efectivamente, hay que convocarla. Disponemos de una partida de 300.000 euros y estamos en colaboración con Diputación. Creo mucho en el la capacidad que tenemos la administración de trabajar conjuntamente con el sector empresarial. Creo que ellos nos tienen que guiarnos en los temas que más conocen, pero no quiero convocar la Mesa antes de las elecciones porque, de verdad, quiero que sea productiva.

–La Diputación ha inaugurado el Hospital Provincial. El Puerto pronto estrenará el paseo peatonal del Cable Inglés y a usted le queda todavía cintas inaugurales como la Casa Consistorial o el Mesón Gitano, parque de La Hoya...

-Vamos a inaugurar muy poco a partir del 4 de abril. Puede que dé tiempo al Mesón Gitano y hay proyectos, de mayor plazo, que a lo mejor podemos visitar pero no inaugurar como el parque de La Hoya, que va a quedar precioso. Pero bueno, lo importante es saber que aquellas cosas que se comprometió el equipo de gobierno con el alcalde anterior, las estamos llevando a cabo.

–¿La nueva alcaldesa o alcalde volverá a la Casa Consistorial?

-Sí, pronto, pero a finales de año, porque lo que pretende el Ayuntamiento es hacer unas jornadas previas de puertas abiertas para que la ciudadanía disfrute de toda la historia que encierra antes de llenarlo de mobiliario.

–¿Considera que se perdió una oportunidad de consultar a la ciudadanía el proyecto de la Plaza Vieja, que ha de rediseñarse?

-Está claro que al final hemos tenido que optar por lo que nos ha dicho el juez con los árboles. Se siguieron los procedimientos administrativos y no queríamos que se convirtiera en un debate política como al final ha sido y es una pena. Esto no nos va a pasar con el Paseo de Almería.

–Hemos hablado del centro histórico, ¿qué ofrecerá el programa electoral de PP al resto de barrios?

-Todos los vecinos quieren modernizar sus barrios, zonas verdes con calistenia y parques infantiles… Se hacen actuaciones en todos, pero la ciudad crece constantemente y, acabada la legislatura, hay que volver a empezar. He pedido las propuestas que cada área tiene recabadas para confeccionar el programa. Estamos en ello.

– La encuesta de Centra te otorgaba mayoría absoluta, ¿cómo se ve usted?

-Las encuestas hay que tomárselas con cautela. Sirven de orientación sobre si la política que llevas es la correcta, pero hasta el último día de trabajo no está todo ganado. No podemos darlo por ganado, hay que seguir demostrando con acciones, y no con promesas, que a lo que nos comprometimos se está haciendo y se puede hacer.

–Imagino que su partido baraja encuestas internas...

-Son resultados muy parecidos y la evaluación es muy positiva, pero ya le digo que hay que ser muy cautos y hasta último minuto voy a estar trabajando.

–La oposición se ha ido diluyendo por la división de grupos, ¿le gustaría tener una oposición más fuerte?

-Es sano tener una oposición que te fiscaliza la gestión, igual que lo hacen los vecinos cuando les visitamos. Lamento mucho que haya partidos políticos que no estén centrados y tengan problemas internos porque, en realidad, perjudica nada más que los almerienses. Les deseo que se organicen cuanto antes puedan, que puedan hacerse más fuerte y que sumen a Almería, que es lo que hay que hacer.

–En el caso de no conseguir esa mayoría holgada. ¿Qué preferiría: hacer un equipo de gobierno de coalición o gobernar como estos cuatro años con pactos puntuales de los presupuestos?

- No contemplo la posibilidad de que no vayamos a gobernar en solitario, porque para eso estamos trabajando, de forma incansable, día y noche, para poder tomar decisiones, siempre fiscalizadas por la oposición porque, insisto, es sano y es democrático, pero consensuadas únicamente con los almerienses. Si se diese ese escenario, volveríamos a hablar usted y yo.

–El equipo que tiene actualmente es heredado, ¿cómo se confecciona la lista en el PP?

-Me han dicho que forme el equipo que considere el más cualificado para desarrollar el proyecto que tiene el Partido Popular y que tengo como alcaldesa. Contemplo a personas con mucha experiencia y solvente, a las que hay y a las que puedan venir.

–¿Tiene ya la lista?

-No, qué va. Tengo en pensamiento los perfiles que me gustarían, pero estoy aún en esa fase.

–Entiendo que habrá caras que se mantengan y caras nuevas, con lo cual habrá otras en salida...

- Hay que hacer un análisis interno y autocrítica, empezando por mí, y ver en el equipo qué ha funcionado y qué no y, sobre esa base, hacer cambios que, por su puesto, hay que hacer.

–Eso me recuerda a su discurso del debate sobre el estado de la ciudad y a una frase que dijo: “Si sigo siendo alcaldesa, seguiré impulsando desde el Ayuntamiento una Almería escenario de trabajo, de emprendimiento de aprendizaje, de convivencia y de generación de empleo y riqueza”... Ahí es nada, ¿cómo?

-El dinero público debe de cubrir todas esas expectativas que tiene el ciudadano que son, además, las que luego plasma cuando le hacen una encuesta. De cada palabra, le puedo sacar veinte proyectos.

–Los que usted quiera...

-Incentivos económicos para que se implanten nuevas empresas, que ya hacemos, mantener los hoteles abiertos, actividades culturales para la dinamización del centro, atraer el consumo, hacer la ciudad más accesible, generar convenios, talleres de sensibilización, acciones a favor de la salud mental, la mesa de trabajo que hemos puesto en marcha en El Puche, la presencia de la Universidad en el centro de Almería, el entoldado, las rutas de tapas, la Noche en Blanco, la mejora de calles e iluminación… Son muchísimas las acciones iniciadas y también las queremos poner en marcha con mucha ilusión.