Marta Bosquet: “El que más tortas dé es el que triunfa en la política actual"

ALMERIENSE, Marta Bosquet reconoce que sustenta el mayor honor de un andaluz, representar todas las posturas de grupos y población como presidenta del Parlamento. Cumple dos años y medio al frente. Su balance es positivo y aún así no se conforma, hay que cambiar.

- Le debo que preguntar por la fuga de Ciudadanos del alcalde de Tíjola y sus dos concejales.

-Me enteré el jueves por la prensa. Yo justamente había llamado al alcalde por la mañana. Tenía un mensaje suyo en el que me decía que lo llamara. Lo llamé pero justo en ese momento no pudo cogérmelo. El jueves tenía pleno y los días de pleno para mí son muy complicados porque no tengo apenas tiempo de nada. Cuando entro me tengo que olvidar de resto del mundo. A la salida del lo llamé y no me lo cogió y al rato, de repente, saltó la noticia. Me apena mucho. José Juan, Juan Luis y Maribel son estupendos políticos. No sé qué habrá pasado. Nuestro coordinador, Rafa Burgos, va a intentar reconducir la situación por parte de la Ejecutiva Provincial, yo ya no formo parte de ella, y lo que espero es que se haga. También he leído lo que él ha manifestado y es verdad que se han demorado muchas cuestiones a la hora de adoptar decisiones. Pero creo que eso no tiene que influir, lo importante es que él estaba haciendo un buen trabajo, amparado también por las siglas bajo las que se presentó. Y bueno, yo también creo que uno tiene que ser consecuente. La gente cuando votó en Tíjola lo hizo a unas siglas. Espero que se reconduzca la situación.

-¿Y si no se reconduce?

-Yo me tengo que ceñir a lo que dice nuestra carta ética y en caso de irse esta marca que tiene que entregar su acta. Me vería en la situación de reclamarlo. Pero cuando uno toma esa decisión es consciente de lo que un día ha llegado a firmar. Uno tiene que ser consecuente con sus actos y decisiones, pero prefiero no presuponer nada porque no he tenido la oportunidad de hablar con él o con el equipo de Gobierno.

–¿Es imposible controlar ya esta situación en Ciudadanos?

-No, yo creo que imposible, como decimos nosotros, es solo una opinión. No hay nada imposible. Yo tengo claro el sitio en el que estoy, y si un día me afilié a Ciudadanos es porque creía en el proyecto en el que estoy, en la posibilidad de hacer política de otra manera. La realidad de Ciudadanos, a lo largo de toda su existencia, es que ha demostrado que existe otra forma de hacer política mirando la utilidad hacia los ciudadanos y eso nadie lo puede negar. Siempre hemos actuado así. Esa es la realidad. Y yo estoy para eso. Yo sigo creyendo en Ciudadanos, pero si hay gente que está en este proyecto y no cree y pues le invito a que se vaya, pero también sin hacer daño, yo creo que también la gente se puede ir de los sitios haciendo ruido o irse sin hacer ruido. Las cosas malas también hay que decirlas y está claro que hemos hecho cosas mal, sino no estaríamos en la situación en la que estamos, es que eso yo creo que es de es de cajón, y yo soy totalmente sincera. Por ejemplo la situación de Tíjola viene de la demora de adoptar decisiones. Yo creo que, a veces, no se puede ser tan lentos a la hora de adoptar determinadas decisiones porque muchas veces se lo pueden abrir grietas por otros lados, que es lo que ha ocurrido. Entonces, yo creo que quizá eso es lo que nos falta, un poco más de celeridad y de decisión a la hora de tomar decisiones. Y luego también mejorar la comunicación. Es verdad que es una cosa que siempre hemos dicho,pero yo creo que desgraciadamente seguimos lastrando. Creo que los que estamos en Ciudadanos trabajamos mucho y a lo mejor no contamos tanto. Y eso quizás también un poco el efecto. Luego, sin embargo, hay otros partidos políticos que hacen menos y cuentan más. La diferencia está en que la gran mayoría de gente que estamos en Ciudadanos no somos políticos profesionales, no hemos vendido aprendidos de casa, si no que hemos ido aprendiendo a la vez que hemos estado trabajando. Entonces, claro, estás más centrado en el trabajo y es verdad que en política, como prácticamente casi toda la vida, lo que no sé cuenta no sé no se sabe. Y yo defiendo, cuando me paso el día en el Parlamento, llevando a cabo actos para visibilizar determinadas situaciones... hace poco tuvimos un acto de la discapacidad e hicimos declaración institucional para el Asperger, para que sea reconocida como discapacidad social y yo siempre defiendo que lo que no se cuenta no se sabe y que hay que visibilizar las cosas para conocerlas, pero luego, sin embargo, en el ámbito laboral, no lo haces tanto. Pero es que es posible que estés más preocupada de los de los problemas ajenos, que es para lo que estás en política, que no para los propios y es verdad que de vez en cuando hay que mirar para tu propia casa.

-Cuando dice que ha habido demora para afrontar los problemas en Tíjola se refiere a la Ejecutiva Provincial.

-Bueno, hablo de todo en general, del partido. Es verdad que nosotros somos un partido piramidal y las decisiones se toman desde arriba y van en cascada. Pero yo no le voy a echar la culpa a la ejecutiva provincial ni muchísimo menos porque considero que no es de ellos. Quizás, lo necesario es ser más rápido a la hora de adoptar determinadas decisiones, máxime cuando a lo mejor estamos hablando de cuestiones de gobernabilidad o de cualquier otra índole que pueden afectar al funcionamiento de u partido o una agrupación de un municipio. No le estoy echando las culpas a la Ejecutivo Provincial, que considero que hace bien sutrabajo y tienen mucha responsabilidad.

–¿Cómo afectan los resultados en Cataluña y Madrid?

-Hay que ser realista. No entrar en la Asamblea de Madrid es un golpe. Aunque las encuestas no nos daban... yo tenía esperanzas porque Edmundo Bal hizo una grandísima campaña. Fue uno de los mejores candidatos. Siempre hablaba de propuestas, no estuvo en los insultos ni en la confrontación, pero es cierto que esa es la política que tenemos ahora. Yo no soy de confrontar, me gusta más dialogar. El que más tortas dé es el que triunfa en la política actual, no el que dé más soluciones. La convocatoria de elecciones en Madrid no obedecía a ningún motivo justificado. Había estabilidad de gobierno. Ayuso convocó elecciones porque le venía bien por las encuestas. Pero no podemos pasar por alto que el Estatuto de Autonomía de Madrid les obliga a convocar elecciones otra vez en año y medio. Si eso es sentido común en plena situación de pandemia... me parece una postura egoísta. Madrid tenía los mejores datos de economía y el consejero era de Ciudadanos. La situación de cultura en Madrid, que ha sido alabada a nivel mundial, también era de Ciudadanos... Todo ha sido una ambición personal. El hecho de que los ciudadanos a veces no valoren una gestión te da pena pero el problema puede que sea nuestro por no ponernos las medallas que nos corresponden.

-¿Tendrá consecuencias en Andalucía?

-Ciudadanos y el gobierno andaluz gozan de muy buena salud afortunadamente para los andaluces. Eso es lo que importa a Ciudadanos. Los andaluces, dentro de la mala situación que tenemos producto de la pandemia, tampoco estamos en la peor de las situaciones, pero es que si retrocedemos a antes de la pandemia, Andalucía estaba en auge. Tenía los mejores datos autonómicos, estábamos batiendo récords en alta de autónomos, se bajaron los impuestos y eso invita a ser una comunidad más atractiva para generar negocio... Y el gobierno de la Junta de Andalucía está dispuesto a agotar la legislatura. Las elecciones se harán cuando correspondan. No puedes barajar unas elecciones por las encuestas. Tienes que mirar el pulso de la sociedad en ese momento. Siempre y cuando haya una mayoría parlamentaria que te permita sacar adelante iniciativas, hay que respetarlo. Ahora hay una estabilidad en Andalucía y se están sacando adelante iniciativas incluso con partidos de la oposición, hasta en los Presupuestos se han incluido enmiendas de la oposición, cosa que no había ocurrido hasta ahora con el Gobierno del Partido Socialista. Y eso es bueno para los andaluces. Lo de Madrid no ha influido en el Gobierno de Andalucía, otra cosa es lo que haya podido influir a nivel de partido. Tenemos que trabajar por volver a ilusionar a los afiliados y las bases. Pero también a los que se nos han ido a los que pueden venir.

–Es posible que Ciudadanos haya perdido votantes en favor del famoso ‘voto útil’, ¿qué le tiene que decir a ese votante?

-Parece que el voto no útil es el de Ciudadanos, pero hemos demostrado todo lo contrario. El nuestro es el útil. En Ciudadanos Andalucía, durante la anterior legislatura, apoyamos a un gobierno socialista pero con una serie de condiciones como era bajarle los impuestos a los andaluces. Aparte de que Chaves y Griñán dejaran su acta. Y eso fue también gracias a Ciudadanos, con el fin de regenerar la vida pública de nuestra comunidad autónoma. Demostramos que éramos útiles y ahora, desde el gobierno, también lo estamos haciendo. Tenemos carteras como la de Políticas Sociales donde hemos realizado la mayor inversión hasta el momento; Educación, donde hemos tenido el reto de la vuelta a los colegios en pandemia; Turismo, y aquí hablamos de uno de nuestros principales sectores... Economía, Empleo, que siempre ha sido la parte negra, que es donde han surgido los casos de corrupción en Andalucía. Yo apelaría a los ciudadanos a que nos sigan viendo como siempre hemos sido y es como un partido útil. Estoy convencida de que si seguimos trabajando, los ciudadanos al final valoran. En Andalucía tomas el pulso a los ciudadanos y me siento orgullosa cuando me dicen que se están haciendo bien las cosas. Y las cosas están yendo bien porque Ciudadanos está en el gobierno, el mérito no puede ir solo al PP. Hemos aportado al gobierno un plus de regeneración y de velar por un gobierno más abierto, centrado, moderado y liberal. Las políticas sociales están blindadas y eso es gracias a la consejera que tenemos.

-¿Debe liderar Juan Marín el proyecto de Ciudadanos para las próximas elecciones?

-La figura de Juan Marín es clave en Ciudadanos Andalucía. Es un político conocido y valorado. Eso es importante. Yo me siento orgullosa cuando estoy con colectivos y valoran de Juan su capacidad de solución. Él lleva muchos tiros pegados. Lleva negociados seis presupuestos y eso hay que valorarlo. Tanto con el PP como con el PSOE. Hay que respetar lo que decidan los afiliados, pero yo quisiera que ellos valoraran ese trabajo, ese conocimiento y la valoración que tiene Juan Marín, pero siempre avalado por su gestión. Tiene capacidad de generar sintonía, versatilidad de llegar a acuerdos con unos y con otros.

–El PSOE está en proceso de primarias, ¿entiende que debe renovarse?

-No soy quien para hablar de ningún partido ni me gusta. Respeto su proceso. Espero que sus primarias sean limpias y que gane quien decidan sus militantes. Yo conozco tanto a Susana Díaz como a Juan Espadas y les deseo suerte a los dos.

- Tocando el tema de la pandemia, ¿qué opina de las imágenes de los botellones?

- Cuando vi las imágenes de cómo estaban en Barcelona, Madrid, Sevilla... se me pusieron los bellos de punta. No daba crédito. Cómo se puede ser tan inconsciente. Me resultó de un egoísmo tremendo. Esa gente tendrá familiares que tengan negocios de hostelería o de cualquier otro tipo y no nos podemos permitir cerrar de nuevo. Esto es una cuestión de salud y de supervivencia de la economía y de los empleos.

- ¿Le achaca algo Pedro Sánchez?

- El Gobierno del PSOE y Podemos han sido de lo más irresponsable. Ellos sabían que el 9 de mayo iba a llegar, pero el bicho no ha desaparecido de repente. Sigue ahí. Que un Gobierno de un país no tuviera previsto un plan ‘b’ para atajar la situación después del Estado de Alarma. Podía haber llevado a cabo las reformas normativas necesarias. Les corresponden pensar y tomar las riendas pero ha delegado esta responsabilidad en las comunidades autónomas. La última palabra la tienen los jueces ahora, da igual las decisiones que estas toman. El juez tiene que aplicar la Ley con lo que tiene pero hay que contar con expertos en salud pública, pero el juez no los tiene al lado. Tendrá que aplicar lo que le corresponda, no puede hacer una cosa. Ya estamos viendo la disparidad de criterios que hay. Es un gran despropósito. Este es un Gobierno que con tal de salir airoso de todas las circunstancias hay una pandemia que te está dando en el cogote.

-¿Qué balance hace de su trabajo como presidenta del Parlamento?

-Muy positivo. No podía aspirar a mayor honor por lo que conlleva. Estoy representando al conjunto de la Cámara y eso significa representar al conjunto de los andaluces. Con mucha responsabilidad, con muchas ganas de cumplir los objetivos que yo me marqué como presidenta. Creo que en cierta manera los estamos cumpliendo, principalmente aperturar el Parlamento, que siempre he dicho que era una institución desconocida, la gran mayoría de los andaluces la desconocían, y yo creo que lo estoy consiguiendo.