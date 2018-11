Medio año por ir en moto por la acera, en sentido contrario, por Benahadux

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a medio año de prisión a un hombre que circuló en sentido contrario y por la acera en Benahadux.

La sentencia, dictada por conformidad y consultada por Diario de Almería, recoge que el acusado A.J.N.P. conducía un ciclomotor por la carretera AL-3001 a su paso por Benahadux sobre las nueve menos veinte de la noche del 3 de octubre de 2017.

Según el juez, el procesado hacía "movimientos en zigzag, con cambios constantes de carril, obligando a los usuarios de tal vía a realizar maniobras evasivas y a dar frenazos".

De esta forma, A.J.N.P. llegó hasta el casco urbano de Benahadux, donde se introdujo por una vía en dirección prohibida, subiéndose a la acera y circulando por ella durante varios metros, "comprometiendo la seguridad" de los viandantes, hasta que fue interceptado por agentes de la Guardia Civil.

Por estos hechos, el procesado ha sido condenado a medio año de prisión y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante dos años.

No obstante, no irá a la cárcel porque esta pena ha sido suspendida durante dos años, a condición de que no delinca en este periodo.