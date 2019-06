Miranda Hita aspira a una plaza en el órgano de inspección de las Naciones Unidas

El economista almeriense Jesús Miranda Hita, actualmente en el Ministerio de Hacienda y Función Pública con plaza de subdirector general-inspector de servicios, se ha posicionado como candidato con el respaldo del Gobierno para formar parte de la Dependencia Común de la Inspección (DCI) de las Naciones Unidas (ONU) que es el único organismo de supervisión externa independiente encargado de realizar las comprobaciones del funcionamiento del sistema en su conjunto tanto de recursos humanos como financieros y de la gobernanza de las secretarías de agencias y otras organizaciones internacionales.

Packed room for Jesús Miranda, 🇪🇸 candidate to @unjiu1966!Committed to @UN's values & 35 years experience to reinforce JIU as agent for change & improvement.We ask for your support in October 🤲 pic.twitter.com/wFT42RERHp