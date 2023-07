"Muchas veces mi discapacidad le importa y le asusta más al que me mira que a mí"

En la entrevista de hoy hablo con Jairo Ruiz López (Almería, 26/11/1988), un triatleta internacional que está desde 2012 con la selección española. Ya ha participado en dos Juegos Paralímpicos, los de Río de Janeiro 2016 (año en el que el triatlón fue considerado un deporte paralímpico), donde consiguió la primera medalla para España en esta disciplina, y los de Tokio 2020, y ahora se prepara para intentar repetir presencia española en los Juegos Paralímpicos de París de 2024. A Jairo le faltan la mano y el antebrazo izquierdo, por una agenesia de nacimiento, lo que no le ha impedido desarrollarse como deportista en el triatlón profesional. A los 23 años, y después de haber conseguido varios títulos de campeón de España en natación, en 2011, se animó con su primer triatlón, lo probó y enseguida se dio cuenta de que aquello sería lo suyo. Así comenzó una carrera imparable de éxitos que le ha llevado por medio mundo. Ocho veces campeón de España de triatlón, cinco veces campeón en la Copa del Mundo de Paratriatlón, cuatro veces subcampeón de Europa de triatlón, dos veces primera plaza en las Series Mundiales de Paratriatlón y una vez subcampeón del mundo de triatlón, son sólo algunos de sus logros. Pero es que además, el almeriense ha sido galardonado con la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo. También ha sido distinguido con el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería y premiado con la Medalla del Deporte de la provincia de Almería. Por su edad (34 años) y la cantidad de tiempo que lleva compitiendo ha empezado a desarrollar diferentes funciones dentro del mundo del deporte, entre las que destacan: ser patrono en la Fundación Andalucía Olímpica, miembro de la Comisión Nacional de Paratriatlón de la Federación Española de Triatlón, y organizador de los eventos deportivos Triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz y Travesía a nado "Ciudad de Almería" - Carlos Tejada. Su sueño en estos momentos es poder ir a los Paralímpicos de París y traer otra medalla a nuestro país.

R. G. F.: Jairo. ¿Cómo fue tu niñez y adolescencia? ¿Te sentías diferente a los demás chicos de tu edad? ¿Sufriste alguna vez bullying por tener una discapacidad?

Jairo: Mi infancia fue muy normal, la recuerdo como una época muy feliz. En mi entorno era el único que tenia discapacidad, y en el día a día incluso se me olvidaba que la tenía. Por otro lado, mi familia y amigos siempre me trataron con absoluta normalidad, lo que me permitió probar por mí mismo cualquier actividad: nadar, montar en bici... Ya en la adolescencia si aparecieron las inseguridades propias de la edad. Pero igualmente fue una época dichosa y feliz, en la que nunca tuve grandes problemas más allá de los meramente puntuales. Desde luego nada parecido al bullying.

R. G. F.: En una sociedad llena de prejuicios, siendo discapacitado. ¿Cuál es el que más te hace sentir diferente?

Jairo: Que piensen que no puedo llevar a cabo una actividad cualquiera y me sobreprotejan por el miedo a que "me pase algo". Cuando en realidad las personas como yo podemos hacer casi todas las cosas, y si no podemos hacer algo en concreto, pues tampoco lo vemos como un drama, no pasa nada. Muchas veces mi discapacidad le importa y le asusta más al que me mira que a mí.

R. G. F.: ¿Cuántas veces has escuchado el "no podrás"?

Jairo: Unas cuantas. La verdad es que la mayoría de las veces que alguien me ha dicho que yo "no" podía realizar alguna cosa ha sido por mero desconocimiento, o por no saber cómo afrontar la situación, en muchos casos ha sido la primera vez que han tenido delante de sí a una persona con discapacidad.

R. G. F.: El deporte siempre se ha caracterizado por ser difícil y sacrificado, sobre todo al inicio, pero para una persona con discapacidad física su práctica supone un reto aún mayor, en ese sentido, ¿cómo fueron tus comienzos?

Jairo: Para mí el deporte siempre fue un juego. En todo momento me he considerado una persona de lo más "normal" y he disfrutado de todos los deportes que he practicado, como han sido el futbol, el squash, la natación, el taekwondo, las carreras populares, el ciclismo, etc. La práctica deportiva siempre ha formado parte de mi vida. Obviamente, como cualquier persona que se inicia en un deporte nuevo, al principio tuve algunos retos que superar, los cuales afronté de forma diferente que los demás, debido a mis propias cualidades físicas condicionales.

R. G. F.: Empezaste practicado taekwondo y natación, deportes de los que según reconoces "acabaste aburrido", y con 23 años empiezas a hacer triatlón. ¿Por qué este deporte?

Jairo: El taekwondo lo hice siendo un niño. En natación ha sido el deporte en el que más tiempo he estado; y es verdad que el entrenamiento se me hacía muy monótono. Realmente me gustaba nadar, pero quería hacer más cosas y empecé a correr en las carreras populares con mi hermano y algunos amigos. En la piscina donde yo entrenaba (la del extinto Club de Natación Jairán), también entrenaban algunos triatletas y fue ahí donde empecé a plantearme el probar este otro deporte.

R. G. F.: Medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 en la categoría PT4 y octava posición en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la renombrada categoría PTS5. ¿Cómo viste tu participación en estas Olimpiadas? ¿Estuviste contento con el resultado? ¿Tuvo que ser una sensación increíble no?

Jairo: Los Juegos de Río de Janeiro han sido sin duda mi mejor recorrido hasta ahora. Recuerdo una sensación indescriptible de mi participación en este evento, puesto que era la primera vez que el triatlón formaba parte de unos Juegos Paralímpicos. Tuve que estar peleando hasta la última prueba para conseguir la clasificación, y una vez la obtuve, creo que no era el favorito para nadie; probablemente se esperaba de mí que no llegara tan lejos y que quedara entre el quinto o el sexto puesto, sin embargo no fue así. Nunca olvidaré el día que obtuve la primera y única medalla conseguida por un atleta en triatlón en esa edición, fue un día mágico. Con los Juegos de Tokio, me ocurrió totalmente lo contrario. Yo era uno de los favoritos y conseguí clasificarme sin problema, pero al final las cosas no salieron... en realidad nada salió bien, toda la prueba fue un desastre. Tengo esos dos recuerdos opuestos de los Juegos Paralímpicos. Ahora a ver qué tal en París.

R. G. F.: Hay muchas probabilidades de que consigas estar en los Juegos Paralímpicos de París 2024. ¿Estás muy motivado? ¿Por tu edad, crees que éstas serían tus últimas olimpiadas?

Jairo: El periodo de clasificación para las olimpiadas acaba de empezar, dura un año natural, desde el mes de julio de 2023 hasta el mes de julio de 2024. He empezado muy bien y me encuentro fenomenal y con muchas ganas de darlo todo. Además, tengo mucha más experiencia que antes y sé lo que tengo que hacer para estar allí. Muy probablemente sea mi último ciclo paralímpico. La exigencia es muy alta y ahora me apetece hacer otras cosas.

R. G. F.: ¿Cómo es tu calendario deportivo de cara a este 2023?

Jairo: Tuve que empezar la temporada de competición muy pronto, ya que competimos en formato liga, y si bajas mucho en el ranking mundial te quedas sin opciones de poder participar en las pruebas importantes. Ahora mismo mi calendario está así: 1) Calendario anual realizado: 3 de marzo, Copa del Mundo de Triatlón en Abu Dabi, quedé en primer lugar; 25 de marzo, Campeonato de España de Duatlón en Soria, quedé en primer lugar; 30 de abril, Campeonato del Mundo de Duatlón en Ibiza, quedé también en primer lugar; 1 de mayo, Campeonato del Mundo de Acuatlón en Ibiza, igualmente quedé en el primer puesto; 3 de junio, Campeonato de Europa de Triatlón en Madrid, ocupé en cuarto lugar; y 1 de julio, Copa del Mundo de Triatlón en La Coruña, obtuve el segundo puesto. 2) Calendario anual programado: 14 de julio, Copa del Mundo de Triatlón en Los Ángeles; 19 de agosto, Copa del Mundo de Triatlón en París; 16 de septiembre, Campeonato de España de Triatlón en Águilas; y 23 de septiembre, Campeonato del Mundo de Triatlón en Pontevedra.

R. G. F.: ¿Cómo afecta tu discapacidad física en las competiciones?

Jairo: El no tener la mano y el antebrazo izquierdo, me afecta sobre todo en la práctica de la natación. Al tener una "pala" menos, mi nado es más lento que el de un nadador con dos brazos, lógicamente. Y, en el caso de la bicicleta, en los circuitos muy técnicos, igualmente, siento una ligera disminución en mi velocidad con respecto a los demás ciclistas, en el paso por curvas. Aunque esto también depende mucho de la habilidad de cada deportista. He visto triatletas con dos brazos que son terribles tomando curvas con la bicicleta.

R. G. F.: Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a la inclusión de Rusia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Jairo: Cuando fue sancionada en los Juegos de Tokio por el dopaje sistemático de sus deportistas me pareció perfecto. Estoy totalmente a favor de que se endurezcan las sanciones a los deportistas dopados. En este caso es diferente, se está sancionando a un colectivo (deportistas) por unas decisiones y actos que no tienen nada que ver con ellos. Por supuesto que la guerra en Ucrania me parece una barbaridad, pero los deportistas rusos no tienen nada que ver con este conflicto.

R. G. F.: Si volvieras a empezar en el triatlón y sabiendo todo lo que sabes ahora, en el caso de que quisieras cambiar algo, ¿cómo replantearías tu vida deportiva?

Jairo: No cambiaría nada. Todas las etapas por las que he pasado han sido períodos de aprendizaje que me han hecho estar donde estoy. Además, no me arrepiento de nada, siempre he estado rodeado de gente que me ha aconsejado bien, y junto con mi equipo hemos tenido una trayectoria excelente.

R. G. F.: He escuchado que, cuanto más duro y difícil es el reto, más te motivas. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido tus mayores retos en el deporte?

Jairo: Tengo una mentalidad muy competitiva y si creo que lo puedo conseguir me gusta intentarlo con todos los medios a mi alcance. Mi mayor reto fue poder clasificarme para estar en los Juegos de Río de Janeiro de 2016. Otro de mis grandes retos fue el irme a vivir al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, sin conocer a nadie, siendo yo allí el único triatleta con discapacidad, y sin tener claro cómo sería todo el sistema de clasificación, puesto que aún no estaba publicado.

R. G. F.: ¿Qué personas han contribuido decisivamente a que hoy en día Jairo Ruiz sea este gran deportista?

Jairo: Por encima de todos mis padres, Francisco y Matilde, que me han apoyado incondicionalmente, aún sabiendo las dificultades que había. Después mis compañeros del CAR de Madrid y todos los técnicos que han pasado por allí que, de una forma u otra, me han empujado hasta donde hoy estoy.

R. G. F.: ¿Cómo viviste el acto de tu galardón con la medalla de bronce otorgada por la Real Orden del Mérito Deportivo?

Jairo: Lo máximo a lo que puede aspirar un deportista es a competir en unos Juegos Olímpicos / Paralímpicos y conseguir una medalla. Para eso trabajo cada día y dedico todo mi tiempo. El resto de galardones y reconocimientos se escapan totalmente a mi control. El día que me dijeron que me habían concedido esa medalla no me lo podía creer. La Real Orden del Mérito Deportivo concede las mayores distinciones que puede conseguir un deportista en España. El momento de recibir esta distinción lo recordaré junto a otros pocos días especiales de mi vida.

R. G. F.: ¿Qué es lo que te queda por hacer?

Jairo: Siempre hay muchas cosas por hacer. Me gustaría conseguir el competir por tercera vez y de manera consecutiva en unos Juegos Paralímpicos, una meta que cumpliré si acabo seleccionado para los Juegos de París del año que viene. Después desearía seguir vinculado al mundo de la competición pero desde otro lado, más centrado en la gestión deportiva, organización de eventos o cómo técnico en la Federación Española de Triatlón para ayudar a los nuevos triatletas en sus viajes.

R. G. F.: Te has ocupado de la organización de dos de las dieciséis ediciones llevadas a cabo del Triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz, una competición que por cierto lleva tu nombre. ¿Cuéntame, Jairo, cómo te surgió la oportunidad de organizar el evento?

Jairo: Así es, yo he organizado las dos últimas ediciones. Por la pandemia del Covid-19 no se pudo realizar ni en 2020 ni en 2021, y para el año siguiente, el anterior organizador (que es amigo mío) del evento me propuso que yo me hiciera cargo del mismo. Ya lo habíamos hablado con anterioridad en varias ocasiones, pero al estar yo viviendo por entonces en Madrid, se me hacía muy difícil toda la gestión. En 2022 me mudé a Almería, siendo este el momento perfecto para sacar adelante dicho evento con todas las ideas que tenía en mi cabeza.

R. G. F.: El día 4 del mes pasado se llevó a cabo la última edición de esta competición en Almería. ¿Cuántos deportistas participaron y de dónde provenían?

Jairo: Tuvimos algo más de 200 participantes que, para una prueba popular, está bastante bien. Casi todos nuestros participantes son locales, vienen desde todos los puntos de la provincia. Después de la pandemia y con el encarecimiento de los precios que ha habido en todo (transportes, hoteles...), los deportistas populares ahora se piensan muy bien a qué pruebas deportivas quieren desplazarse. La mayoría de los triatletas populares ya no pueden participar en tantos eventos como antes por el gasto que les supone.

R. G. F.: También organizas la Travesía a nado "Ciudad de Almería" - Carlos Tejada, que vuelve un año más tras el éxito de los años anteriores. La fecha escogida es el próximo 26 de agosto, coincidiendo con el último sábado de la Feria de Almería. Por favor, cuéntame un poco sobre esta actividad deportiva que está por venir.

Jairo: Al igual que la anterior competición, ésta será también la segunda edición que yo organizo. Es un evento que está incluido dentro del programa especial de la Feria de Almería y que aprovechamos para hacer una prueba inclusiva. Establecemos varias distancias, para que puedan participar todos los nadadores, desde los más pequeños hasta los más grandes y, por supuesto, incluyendo a los discapacitados. Antiguamente este evento se venía haciendo en el Puerto de Almería, aunque hace un par de años se tomó la decisión de cambiar de ubicación, ya que el agua del puerto siempre está un poco sucia por el tránsito de barcos, y además supone un problema el corte del tráfico marítimo. La nueva ubicación es mucho mejor, justo enfrente de La Térmica.

R. G. F.: Un mensaje para los atletas con discapacidad que inician su camino en este deporte.

Jairo: Que este deporte es muy bonito y se adapta perfectamente a casi todo el mundo. Mi recomendación es que prueben sin miedo y que se acerquen a cualquier club de triatlón, que hay muchos en todas las ciudades, y allí seguro que les orientan y les ayudan a empezar.