Obituario de Juan Domínguez

Juan me comentó en una ocasión con su habitual ironía, que se acaba de enterar que el dinero del banco no se lo podía llevar uno a la tumba. Con esa misma filosofía él vivió, intensamente, pero siempre midiendo los tiempos, los mismos con los que manejaba con maestría los tiempos de la radio, a modo de una lúcida improvisación con el toque justo para que el oyente estuviera siempre atento. Cada vez que un servidor llegaba a la COPE para intervenir en aquellas tertulias ahí nos recibía Juan, con su habitual sonrisa o su broma perspicaz. Imposible olvidar aquellas comidas de Navidad de COPE, cuando por arte de magia se levantaba de la mesa para hacernos felices por unos segundos, cantando y contando de forma brillante, como solo él solía hacer, los chascarrillos de cada uno de nosotros, interpretando un papel fuera de la radio lleno de ingenio, como no podía ser de otra manera. Por eso cuando volvía a su labor radiofónica, tan solo tenía que ser él mismo, un tipo espléndido en todos los sentidos. Fuera de su magisterio, por la calle, tan solo podía andar unos metros seguidos porque siempre tenía que saludar a alguien. Por algo sería. Descansa en paz, amigo.