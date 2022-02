Oleada de desapariciones de perros en Níjar

Los vecinos del municipio almeriense de Níjar muestran su preocupación por lo que, aseguran parte de ellos, es una "oleada" de desapariciones de perros de los que no vuelve a saberse nada, con una veintena de canes cuyo rastro se ha perdido en los últimos meses únicamente en el núcleo nijareño de Fernán Pérez.

Eva Oliva es presidenta de la Asociación Protectora de Animales (APA) Olyvia, registrada en Carboneras, pero que en la actualidad trabaja en esta pedanía y en otras localidades cercanas, y afirma que están "desapareciendo en extrañas circunstancias". "No son animales escapistas y ahora se los traga la tierra, no aparecen ni vivos ni muertos", apunta.

Añade que a pesar de que en algunos casos se ha "peinado toda la zona", recurriendo a las redes sociales, televisión y radio, "no se vuelve a ver de ninguna manera" a estos animales, algo que considera raro en "un entorno muy pequeñito y con poca población".

Y es que, subraya, en Fernán Pérez sólo residen 158 personas, lo que no ha impedido que sólo en los tres últimos meses se hayan perdido 20 canes. "En los pueblos de alrededor también, en toda la Comarca de Níjar, pero nos estamos centrando más aquí. Llama la atención que desaparezcan así en este pueblo", incide.

La presidenta de la APA Olyvia mantiene que, en su caso, las "alarmas se encendieron" cuando en una sola semana llegaron "hasta cinco familias de Fernán Pérez buscando a sus perros". Luego comenzaron a llegar otros casos de localidades nijareñas como Los Albaricoques, Las Negras... "Esto no es normal. Lo normal antes es que llegasen tres o cuatro familias en un largo periodo de tiempo y que ahora lo hagan tantas en tan sólo una semana...", apostilla.

Desconoce qué puede estar pasando y quién puede estar tras estas desapariciones, aunque sí tiene la seguridad de que "el ser humano tiene algo que ver".

Uno de los casos de Fernán Pérez es el de Aslan, un perro de pequeño tamaño que se esfumó el pasado 26 de noviembre cuando paseaba junto a su dueña, María José, por los alrededores del cementerio de Fernán Pérez.

María José sostiene que era uno de los sitios por los que solía sacar a su can. "En dos segundos giré por la parte de atrás del cementerio, comencé a llamarlo, a llamarlo y no había señales", afirma.

Manifiesta que en otras ocasiones el perro podía irse unas horas pero regresaba siempre con ella. "Siempre volvía a casa. Esa noche la pasé allí -junto al cementerio-, he buscado por la sierra, por carretera y nada. He estado una semana entera pateando por la zona, en la sierra y entre invernaderos", lamenta la propietaria.

"No sé si estará relacionado o no, pero esa tarde coincidió que vi un coche, que en la denuncia que puse señalo que durante cuatro o cinco días me estuvo siguiendo por invernaderos", relata.

María José tampoco sabe qué ha podido pasar, pero asevera que existe un gran número de "invernaderos en los que un día escuchas a muchos perros y al día siguiente a ninguno, o chabolas con unos perros, que son diferentes al siguiente. "Es como si la tierra se lo hubiese tragado. Hice noche y día allí", insiste.

Ha presentado hasta una cuarta denuncia telemática pero censura que le hayan "llegado a decir que aporte pruebas". "¿Qué pruebas puedo aportar? Pido que se me escuche. Íbamos habitualmente por esa zona y Aslan estaba incluso más pendiente de mí que yo de él", asegura.

La Guardia Civil apunta que no existe constancia de un incremento de denuncias de forma reciente. "Sólo ha habido una recientemente", han manifestado desde este cuerpo, señalando que desde el 1 de enero del año pasado hay alrededor de 17 denuncias por este motivo, si bien apuntan que la Policía Local podría tener más al ser la competente en la materia.