Los quirófanos pisan el acelerador para reducir lista de espera

"Se está intentando acelerar todos los procesos asistenciales en todos los hospitales"

El delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, asegura que "estamos al 100% en los hospitales desde hace tiempo. Básicamente desde el momento en que nos dimos cuenta de que la sexta ola no afectaba tanto a la actividad hospitalaria como sí lo hicieron otras olas. Por tanto, en Almería no ha habido ninguna interrupción de la actividad asistencial que había programada este año. Nuestro objetivo es seguir reduciendo la lista de espera". De la Cruz señala que "el principal objetivo de Juanma Moreno y de Jesús Aguirre era atender a todos los pacientes que llevaban meses en lista de espera pero nos sorprendió la pandemia y el panorama cambió. Todo se centralizó en la COVID-19 puesto que no sabíamos qué nos iba a llegar. Se tuvieron que priorizar las salas de UCI y tener solo reservadas para las urgencias. Cuando tuvimos conciencia de que la sexta ola no se centralizaba en el hospital sino que prácticamente todo iba a Atención Primaria, rápidamente se reactivó toda la actividad para llegar al objetivo". "Se está intentando acelerar todos los procesos asistenciales bajo criterio clínico", sentencia el delegado.