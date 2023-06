El Consejo de Seguridad Nacional inspecciona la instalación del PET TAC de Torrecárdenas

El Consejo de Seguridad Nacional ha sometido a inspección la instalación del PET TAC del Hospital Universitario Torrecárdenas. Será en los próximos días cuando el centro sanitario reciba el resultado de la valoración y la conformidad, o no conformidad, sobre si los trabajos se han llevado a cabo de forma adecuada. Entre otras cuestiones, la inspección trata de comprobar que los blindajes son correctos y que no sale radiación de la instalación. El objetivo no es otro que verificar que cuando los pacientes estén inyectados para someterse a la prueba, los facultativos puedan estar realizando los informes en la sala de al lado sin riesgos de irradiación, que el resto de personal técnico y enfermería tengan la menor exposición posible a la radiación o que en el Servicio de Urgencias del hospital, que se encuentra ubicado justo encima de la máquina PET TAC, no hay tampoco riesgos.

Una vez recibida la conformidad del Consejo de Seguridad Nuclear, es el momento de iniciar la formación del personal técnico ya con pacientes reales.

Como ya adelantó a Diario de Almería el propio gerente del SAS, Diego Valera, “para cuando se vaya a poner en marcha este nuevo equipamiento se habrá dotado al Servicio de Medicina Nuclear de suficiente personal como para asumir el volumen de pacientes que hasta ahora eran atendidos en hospitales y conciertos de la provincia de Granada”.

Almería asumirá todos sus pacientes a final de año

No obstante, también indicó Valera el mismo día de la llegada del PET TAC al hospital de referencia de la provincia de Almería, que “Torrecárdenas irá asumiendo pacientes poco a poco, por lo que en los primeros meses aunque se realicen pruebas en este centro hospitalario, también se seguirán derivando a Granada. No será hasta finales de año, diciembre, para cuando se prevé que ya no haya pacientes que tenga que salir de la provincia para someterse a este tipo de pruebas específicas”.

Este nuevo equipo sitúa a Almería a la vanguardia tecnológica sanitaria y podrá realizar al día entre 20 y 30 pruebas que después serán informadas por el equipo médico de la Unidad de Medicina Nuclear que pilotará la nueva técnica. Por el momento son siete los facultativos especialistas que integran este servicio y los que se han formado en los últimos meses en esta ciencia.

La previsión es que las primeras pruebas se realicen a partir de agosto de forma oficial

El PET-TAC supondrá un revulsivo en el diagnóstico precoz, preciso y seguro de patologías, principalmente oncológicas, aunque también inflamatorias, infecciosas y neurológicas. Permitirá diagnosticar un mayor número de pacientes, con mejor calidad y seguridad en las imágenes y el diagnóstico, y con una disminución considerable de la dosis de radiación administrada al paciente. Además, supondrá un salto cualitativo para la calidad asistencial de los pacientes almerienses.

Este equipo permite realizar estudios de los que un 80% van dirigido a pacientes oncológicos. Según los especialistas, con el PEC-TAC se podrá ver el grado de extensión del tumor y valorar la respuesta al tratamiento, comprobar si el paciente responde o no de forma precoz a un tratamiento, y en caso negativo, bien suspenderlo o pasar a otra línea sin necesidad de agotar todos los ciclos. Además, permite la localización de metástasis o extensión tumoral con mayor precisión, así como detección precoz de la recaída de la enfermedad, lo que permitirá instaurar un tratamiento más pronto y con mayor probabilidad de éxito, ya sea cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o incluso terapia metabólica.La puesta en marcha del PET TAC será uno de los logros más importantes en lo que a infraestructuras y equipamientos se refiere, tras el Hospital Materno Infantil.