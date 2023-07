El PP celebra el triunfo en Almería gracias a la caída de Vox y el estancamiento del PSOE

Y a la mañana siguiente, todos habían ganado. Almería fue un reflejo de lo que se vivió en España. El Partido Popular fue el más votado en la provincia, con 130.652 votos emitidos a favor de la candidatura de Maribel Sánchez Torregrosa. Los populares recibieron un 15% más de apoyos que en los comicios celebrados en el año 2019. Cuatro de cada diez almerienses que votaron el domingo lo hicieron por el partido que ganó las elecciones.

Los populares tiñeron el mapa provincial de azul. Ciudades como El Ejido, Roquetas de Mar o la propia capital tuvieron al partido presidido por Alberto Núñez Feijóo como el referente en el voto durante las elecciones anticipadas, convocadas tras los malos resultados de la izquierda en los comicios municipales.

"Lo importante es que los almerienses han hablado y el PP ha ganado las elecciones en Almería", expresó entusiasta Javier Aureliano García, líder de los populares almerienses. "El PP ha sacado sus mejores resultados de Andalucía en esta provincia", recalcó, señalando la importancia del voto almeriense en el triunfo de Alberto Núñez Feijóo.

La líder de los populares almerienses en el Congreso será Maribel Sánchez Torregrosa. Su carrera ha estado marcada por su presencia local, autonómica y nacional. Portavoz del PP andaluz desde el pasado octubre, vuelve a Madrid tras ser senadora durante el mandato de Mariano Rajoy. "Nuestra magnífica número 1", la definió García en su valoración de la noche electoral.

"El PP ha ganado las elecciones", Javier Aureliano García

El grupo en el Congreso tiene la vuelta a escena de un hombre con gran protagonismo en las mayorías de Rajoy. Rafael Hernando, enviado al Senado durante la etapa de Pablo Casado, consigue el asiento como segundo en la lista. Un exportavoz parlamentario que no es almeriense de nacimiento pero sí de sentimiento. Su papel será "acabar con los frentismos del sanchismo", como definió en Twitter, una red en la que es bastante activo.

Los tres diputados populares se completan con Ana Labella, que se estrena en la política nacional. La primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería logró el codiciado tercer asiento, que el PP gana respecto a 2019. Mano derecha de María Vázquez, su salto a Madrid obligará a remodelar el recién estrenado equipo de gobierno.

Como suele ocurrir, todos ganaron. El PSOE celebró no ganar ni perder. Los socialistas se mantienen en segunda posición dentro de la provincia almeriense y los posibles pactos permitirán que Pedro Sánchez siga siendo el presidente de España los próximos cuatro años. Dos escaños que son los mismos que ya consiguió el pasado 10 de noviembre de 2019.

El cabeza de lista es Antonio Hernando, que se estrenó en la candidatura por Almería. Diputado durante quince años, expresó su cambio de provincia por cuestiones familiares, al ser esposo de una ciudadana roquetera y haber estado colaborando en la política local del municipio.

Hernando es un colaborador estrecho de Sánchez, con sus idas y venidas. Fue el portavoz del partido en el Congreso cuando el hoy presidente del Gobierno llegó a un partido aún marcado por el gobierno de Zapatero y la fallida etapa de Rubalcaba al frente.

En 2016, con la abstención final para que gobernara el PP, dirigido por Mariano Rajoy, los socialistas se amotinaron para expulsar a Sánchez del partido. Hernando se mantuvo al frente del grupo en el Congreso y con la vuelta de Sánchez, fue relevado. En 2021, el presidente le rescató para poner orden en Moncloa en medio de una crisis de gobierno que acabó con algunos de sus colaboradores más próximos, como Iván Redondo o Carmen Calvo. Dos años después, Hernando vuelve al Congreso, ahora por Almería.

Hay quién se quedó perplejo. En Vícar gobierna la izquierda pero el PP les sacó este domingo casi siete puntos de diferencia. Un bastión rojo en medio de un poniente azul que el domingo se sumó al liderazgo de los populares.

Perplejos se quedó más de uno en Tahal al ver que el Frente Obrero lograba tres votos. Nadie ha reivindicado aún esos votos, como tampoco el conseguido en María o en Olula de Castro. La papeleta del partido se coló ayer en una provincia en la que destacó la ausencia de Escaños en Blanco, unos clásicos de los extraparlamentarios que no consiguieron gente para la papeleta.

El bronce se lo lleva Vox. El partido dirigido por Santiago Abascal se hundió respecto a 2019, perdiendo cerca de una veintena de escaños, aunque se mantiene como tercera fuerza nacional. En la provincia, el partido pierde la mitad de su representación y solo Rocío de Meer, su cabeza de lista, consigue un escaño de los seis que envía Almería al Congreso.

"Es un resultado bueno para España", Rocío de Meer

Una sensación agridulce para un partido que había sido primera fuerza provincial hace cuatro años. Su caída se explica viendo el mapa de las diferentes pedanías. En El Ejido y Roquetas, dos de los feudos en los que izó la bandera en las últimas generales, el PP les adelantó por la derecha. Vox no ganó en ninguno de los 103 municipios almerienses.

Su candidata tiró de heroicidad para maquillar los datos. "Es un resultado bueno para España", arrancó Rocío de Meer. "Sufrimos violencia en las calles, somos los únicos", expresó después, señalando a los medios de comunicación, "afines al PP que demonizan a Vox". Su broche dejó alguna pista. "No sabemos qué va a suceder", recalcó. España, tampoco.

En el capítulo de las derrotas hay más protagonistas. 'Sumar' fue cuarto pero no fue cuarto. El partido de izquierda no logró el diputado al que aspiraba y Manuel Pérez Sola, de Equo, no pisará el Congreso de los Diputados. Su candidato hizo de todo, hasta arrancarse a cantar, pero se quedó sin plaza en la cámara baja.

"Hemos tenido unos resultados muy buenos con 21.000 votos", recordó el candidato, entre aplausos. La coalición almeriense prometió seguir trabajando en un proyecto "consolidado" pese a perder tres mil votos respecto al año 2019, cuando se presentaron como Unidas Podemos. "Hemos conseguido que Vox tenga un diputado menos por Almería", dijo con algo de alivio.

Horas después, vino el ajuste de cuentas. El concejal en el Ayuntamiento de Almería, Alejandro Lorenzo, retwitteó un mensaje donde Pablo Iglesias criticaba al proyecto. "Con primarias y sin vetos podríamos estar hablando de otros resultados", expresaba el tweet.

Al sector a la izquierda del PSOE le persigue el "fantasma de David Bravo". Él fue, en 2015, el último diputado que logró lo que algún día fue Unidas Podemos y Sumar. El candidato reconoció que no sabía mucho de la provincia y que él iba para hablar de otros temas, según confesó años después en su canal de YouTube. La izquierda tiene hoy la mitad de votos que entonces.

El resto de partidos fueron extraparlamentarios. Los regionalistas 'Almerienses', con Juanjo Santiago, se presentaron en más municipios pero se desplomaron respecto a mayo. 792 frente a 2.034. Los animalistas de Pacma fueron los quintos, con 1.875 apoyos, perdiendo una cuarta parte de lo obtenido en 2019. El Frente Obrero se estrenó con 413 votos, el PUM+J logró 333 y Recortes Cero, 218. La tabla la cerró Libres, con 218, logrando el dudoso honor de ser el partido menos votado.

Fueron las primeras elecciones sin Ciudadanos, que se bajó tras el desastre en mayo, con un mapa teñido de azul aunque con destaque del rojo y donde la izquierda volvió a quedarse corta. Los discursos son calcados entre todos los partidos, todos celebraron algo aunque algunos se quedaron estancados o perdieron la mitad de representación o de votos.