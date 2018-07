El PSOE denuncia que el refuerzo de la limpieza, anunciado hace un año, no está aún operativo

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha alertado de la incapacidad del equipo de gobierno del Partido Popular para reforzar el servicio de limpieza, tal y como prometió que haría hace un año y como ha quedado constatado que no ha hecho todavía durante la última reunión de la comisión de seguimiento de las empresas que cuentan con servicios municipales concesionados. “Resulta inaudito que el equipo de gobierno se atreva a decir, como ha hecho el concejal responsable del área de Servicios Municipales en la comisión, Juan José Alonso, que están muy liados en otras cuestiones como para no dar solución a la que es una de las principales quejas ciudadanas”, ha subrayado el socialista.

Fue en agosto del año pasado cuando el gobierno municipal anunció que aumentaría el importe que se paga a la empresa concesionaria de limpieza para realizar un refuerzo en el casco histórico, los domingos y de cara a las playas de la ciudad -lo que incluía la de El Perdigal-. Ya entonces, desde el PSOE advirtieron de que esta modificación, que se ha cuantificado en más de 800.000 euros, se debía “a una falta de previsión inicial absoluta en la concesión de este servicio por parte del PP, ya que muchas de las cuestiones a mejorar existían o se conocían antes de que se pusiera en manos de la empresa la tarea”.

Pero ahora resulta que, encima, “llevan un año con una promesa sobre la mesa que no han cumplido” y “han tenido la desfachatez de escudarse en que no han sido capaces de hacerlo debido a que tenían muchos otros temas sin solucionar, como la pésima gestión de la contratación de los servicios necesarios para la puesta a punto de las playas o la elaboración de los pliegos del nuevo contrato para parques y jardines, que tampoco tienen a punto”. “Los almerienses no se merecen un equipo de gobierno que no dedica el tiempo ni el esfuerzo necesario a atender la limpieza de la ciudad, que a todas luces es deficiente y que acumula una infinidad de quejas en todos los barrios”, ha subrayado.

En ese sentido, Pedro Díaz ha expresado durante la celebración de la comisión “que cuesta mucho dinero al mes el contrato de limpieza y que resulta evidente que no se está dando la mejor imagen de Almería en este tema, especialmente en temporada estival cuando mucha gente nos visita”, además de que “la ciudadanía no tiene por qué sufrir las diferencias de criterios entre empresas concesionarias a la hora de prestar sus servicios”.

Cabe destacar que los propios vecinos representados en la comisión a través de las federaciones vecinales, y los representantes de los trabajadores de las concesiones implicadas en la limpieza y recogida de basura han reconocido “las deficiencias existentes”. En esa línea, se dan casos que son de especial gravedad, como las condiciones de insalubridad denunciadas por el PSOE hace unos días en Los Almendros y para las que Díaz ha reclamado en la comisión “la puesta en macha de un plan de limpieza integral urgente que acabe con las mismas”.

Para poder evitar, con carácter general, las deficiencias en limpieza, los socialistas han exigido “que se sustituyan a los empleados que están de baja o que se encuentran en vacaciones en el servicio de limpieza viaria, que es algo que no se está haciendo y que el Ayuntamiento tiene la obligación de supervisar”.

Esa misma petición la han hecho extensiva, después de la reunión celebrada recientemente con el comité de empresa de la concesionaria de parques y jardines, al mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad. También en relación a estos trabajadores, a los que se suman los de la recogida de basura, desde el PSOE han querido defender “que no se les ponga en medio de conflictos que no les deberían de incumbir, y que se solucione su situación salarial”.

“Es justo que empiecen a recuperar poder adquisitivo después de que, con la llegada de la crisis económica, renunciaran voluntariamente a parte de su sueldo, además de ampliar sus horarios de trabajo, para evitar despidos en la plantilla”, ha sentenciado Pedro Díaz.

En otro orden de cosas, desde el Grupo Municipal Socialista han realizado la petición expresa de que “más allá del proyecto para la implantación de contenedores soterrados en el centro de la ciudad, desde el equipo de gobierno se estudie la ampliación de esta iniciativa a otros barrios de manera progresiva”. “No podemos permitir que, también en este asunto, el Partido Popular vaya a crear una Almería de primera categoría y otra de segunda”, ha proseguido.

El edil del PSOE también se ha posicionado a favor “de que se cumpla con la reivindicación de los propios empleados de la empresa de transporte público para que todas las paradas de autobús de la ciudad sean accesibles”. “No es de recibo que el equipo de gobierno quiera negar una realidad, como también ha hecho en esta comisión, que se constata cada día por usuarios y empleados. Negando las cosas no se soluciona nada, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar”, ha concluido.