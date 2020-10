Pictogramas en áreas del Hospital Materno Infantil para favorecer la accesibilidad cognitiva de niños con TEA

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha instalado en el Materno Infantil una serie de pictogramas, en colaboración con la Asociación Dárata, con el objetivo de favorecer la accesibilidad cognitiva de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), según ha señalado el director gerente del centro hospitalario, Manuel Vida.

“El hospital quiere colaborar en todo lo que sea necesario para que se pueda mejorar la accesibilidad cognitiva, es decir, que tras reunirnos con la Asociación Dárata vimos que era necesario hacer que las instalaciones sean accesibles a todas las personas con diferentes necesidades de compresión y para las personas con Trastorno del Espectro Autista estos pictogramas son universalmente reconocidos y una medida eficaz. En el Materno Infantil hemos instalado diferentes pictogramas en espacios como el aula hospitalaria, los ascensores, cuartos de baño, así como en otras dependencias que les ayudará a comprender, utilizar, participar y disfrutar con autonomía”, ha detallado Manuel Vida.

Por su parte, desde la asociación Dárata, su presidenta Rosario Medialdea, ha señalado que “la utilización de pictogramas de ARASAAC son un referente universal en todos los ámbitos, sobre todo sistema educativo, familiar y psicopedagógico y ahora en el ámbito sanitario. Son pictogramas universalmente homologados y estandarizados, que Arasaac comparte en sus redes en las que cuenta con cuatro millones de usuarios”.

Con la accesibilidad cognitiva se permite orientarse con facilidad, permite entender la información de los entornos, permite comunicarse y relacionarse, beneficia de forma especial a las personas con dificultad para comprender los entornos pero no solamente para las personas con TEA sino también para las personas con discapacidad intelectual, personas mayores, personas que no saben leer y escribir o por personas que no dominan los idiomas por ser de otros paises.

La Asociación Dárata se fundó en junio del 2012, bajo el principio de contribuir, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con Trastorno del Espectro del Autismo y a su familia, pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad actual.