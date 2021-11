El Plenario de Almería discutirá las expropiaciones de casas del entorno de la Alcazaba

En su opinión, “la propuesta que han recibido establece unas cuantías que son claramente insuficientes para comprar otra vivienda y a algunos de ellos no se les ofrece alternativa de realojo”, por lo que ha asegurado que desde el Grupo Socialista vamos a insistir en que “a estas familias se les garantice un justiprecio digno”.

Valverde, quien ha destacado que “los concejales del Grupo Socialista llevamos trabajando desde hace tiempo con algunas de estas familias porque no es justo lo que se les está ofreciendo”, ha anunciado que “pediremos al Ayuntamiento que deje sin efecto las notificaciones emitidas y que realice un estudio pormenorizado de cada caso, que tenga en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales de cada afectado por ese expediente”.

Así, ha detallado que los propietarios han recibido unas propuestas de indemnización, dentro del expediente de expropiación que se está tramitando, que, “desde nuestro punto de vista, no se corresponden con la realidad de las situaciones familiares que hay detrás de cada casa (media de 50.000 euros, en algunos casos 30.000 euros)”.

L a portavoz socialista, Adriana Valverde , ha manifestado que “estando de acuerdo con la operación urbanística que se quiere hacer ahí, no compartimos las formas que se están empleando por parte de la Gerencia de Urbanismo con esas familias”.

Los concejales socialistas, que han seguido de cerca los casos de estos vecinos disconformes, han recurrido a la herramienta de las mociones plenarias para tratar de forzar al equipo de gobierno a revisar el proceso, pese a las declaraciones de la responsable de Urbanismo, Ana Martínez Labella , garantizando “ sensibilidad ” en esta tramitación que, añadía la edil PP, no ha finalizado al estar en curso el periodo de alegaciones.

Las expropiaciones de viviendas en el entorno de la Alcazaba que el Ayuntamiento de Almería ha de acometer para poner en práctica el recientemente reconocido proyecto con el Premio Andaluz de Urbanismo serán discutidas por el Plenario en la próxima sesión a convocar por el alcalde. El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción en la que insta al equipo de gobierno a suspender los expedientes iniciados y realizar unas nuevas tasaciones –justiprecios– en las que se tengan en cuenta la situación personal de aquellas familias afectadas –algunas extremas– y no solo criterios urbanísticos.

Fondo del agua para familias sin recursos

“Nos consta que hay familias en la ciudad de Almería a las que se les ha cortado el agua porque no la pueden pagar y no podemos permitir que estas situaciones se produzcan”, ha explicado la portavoz socialista, quien añade que “todo ser humano tiene derecho a tener garantizado el acceso al agua y al saneamiento”. Con esta declaración, Valverde ha anunciado que propondrá al Plenario un fondo social que “garantice el acceso al agua potable y al alcantarillado a todos los almerienses que no puedan hacerse cargo del abono de la factura del suministro”. El objetivo es evitar que se corte el agua a las personas que se encuentran en una grave situación económica. La portavoz del PSOE detalla que la propuesta es “una medida humanitaria, excepcional y para un tiempo limitado, para aquellos casos que verdaderamente sean una emergencia social”.