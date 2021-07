Refuerzo educativo de verano para 1.300 menores

Abde, Fátima, Sara, Moad, Moushine... Para ellos y más de 1.300 menores de la provincia, la rutina escolar no ha cesado con la llegada del verano.

Libros en mano, a las 9:00 en punto comienzan su jornada lectiva en la que las matemáticas, lengua, inglés y educación física son las protagonistas. En reducidas clases de apenas 15 alumnos de entre 6 y 14 años, y tras una asamblea matinal, entran en materia.

“Trabajamos en reforzar contenidos básicos de lo que se ha trabajado durante el curso, así como en la adquisición de competencias esenciales”, ha detallado Mercedes Martínez, directora del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ave María del Diezmo de la capital almeriense, uno de los 25 colegios que este año forman parte del Programa de Refuerzo Educativo Estival. “Se nota mucho cuando inician el curso, que han contado con acompañamiento escolar durante el verano”, ha apuntado.

En el centro que dirige Mercedes Martínez, ubicado en el barrio de Los Molinos, son un total de 135 los alumnos que van a clase casa día. “Algunos son de este centro, y otros de la zona. Hay mucha diversidad”.

Juana Sáez es maestra de Educación Primaria en el Ave María del Diezmo:“excepto tres o cuatro alumnos de origen español, el resto son de padres marroquíes, y con ellos además trabajamos mucho el idioma para que no pierdan la fluidez del vocabulario, además de hábitos de vida saludable, alimentación sana, hábitos sociales...”. “Son niños que prestan muchísima atención en clase porque a la mayoría en casa no pueden ayudarles”.

Abde tiene 12 años y aprovecha su verano para preparar su incorporación el próximo curso en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO):“Estoy muy agradecido por la ayuda que me están ofreciendo para reforzar muchas materias. Las clases son fenomenales y me gusta poder aprender”, asegura con la mirada fija en un futuro en el que aspira a ser, al menos, policía.

Sara tiene claro que quiere ser jueza, y Omayma Abogada. Todos amantes de las letras pero embelesados con sus clases de matemáticas, tal y como ellos mismos han confesado.

Pequeños y mayores disfrutan aprendiendo, pero no menos de sus recreos y momentos de juego y diversión garantizados en este colegio de Los Molinos por la Asociación de Madres y Padres (AMPA) Moliave.

Abde, alumno de 6º de Primaria: “Voy a pasar al instituto y me están ayudando a reforzar muchas materias. Me siento muy afortunado de poder estar aquí. Inglés y matemáticas las llevo muy bien. Me gustaría ser policía".

Omayma, alumna de 6º de Primaria: “Las clases de matemáticas son las que más me gustan. También educación física. Me lo paso muy bien a la vez que refuerzo mis conocimientos. En el futuro me gustaría ser abogada”.

Firdaus, alumna de 2º de Primaria: “Me gusta venir a la escuela en verano porque aprendo. De todas las asignaturas las matemáticas son mis preferidas. Estoy muy contenta de poder estar aquí con mis amigos”.

Fátima, alumna de 2º de Primaria: “Me gusta todo lo que hacemos en la escuela de verano, pero sobre todo los juegos. Aprendemos mucho, compartimos con los compañeros y amigos, lo pasamos muy bien”.

Moushine, alumno de 2º de Primaria: “Venir aquí cada día me gusta mucho. Podemos jugar con los amigos y pasarlo bien. También nos enseñan muchas cosas para poder seguir con buenas notas el curso que viene”.

Programa de Refuerzo Estival

La tercera edición del Programa de Refuerzo Estival cuenta con la participación de un total de 1.316 alumnos de Educación Primaria y 1º y 2º de ESO, 95 más que en el pasado verano, en 25 centros y con la implicación de 135 docentes. Una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Educación y Deporte “que tiene como objetivo principal que el alumnado alcance el éxito educativo con una alternativa pública y gratuita, también de conciliación para las familias andaluzas”, ha destacado el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Antonio Jiménez.

Un Programa al que se han sumado un total de 2.784 estudiantes almerienses entre las tres ediciones, y cuya finalidad, que utiliza metodologías innovadoras, es la mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura, al razonamiento matemático y lógica matemática, a la adquisición de destrezas lingüística (comprensión y expresión oral) y a la lengua inglesa combinada con la práctica deportiva, los hábitos saludables y las actividades de ocio.

Contribuye al éxito educativo del alumnado, a la reducción del fracaso y el abandono escolar temprano

Se trata además de que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo así como técnicas de estudio, contribuyendo así al aumento de la tasa de promoción y titulación de los estudiantes andaluces. En definitiva, el Programa se encuadra dentro de las medidas y programas que la Junta ofrece para contribuir al éxito educativo del alumnado andaluz, a la reducción del fracaso y el abandono escolar temprano.

La iniciativa que se desarrolla durante el mes de julio, está destinada al alumnado de Educación Primaria y de 1º y 2º de ESO escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesiten refuerzo, especialmente en Lengua Española, Matemáticas e Inglés. En concreto en esta tercera edición, se benefician de esta iniciativa 1.171 alumnos de Primaria y 145 del primer ciclo de Secundaria.

El horario es de 9:00 de la mañana a 14:00 horas y se han establecido grupos por cursos con un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 15. Asimismo, será impartido por docentes funcionarios de carrera, en prácticas o interinos, que lo hayan solicitado y que cuentan con las habilitaciones necesarias para las materias incluidas en el Programa. Los docentes seleccionados reciben una gratificación que asciende a 30 euros por cada hora de docencia directa con el alumnado.

Materiales didácticos

La Consejería de Educación y Deporte proporciona a los centros participantes material didáctico a desarrollar en el transcurso del Programa, que cuentan con recursos impresos, así como con orientaciones para el uso de recursos educativos multimedia que completen el proceso de aprendizaje del alumnado. Además, se les facilita una guía con orientaciones sobre diferentes metodologías activas e innovadoras que permitan acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los contextos reales del alumnado.