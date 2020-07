La portavoz y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha mantenido un encuentro de trabajo con los alcaldes y concejales socialistas del Poniente almeriense para analizar la situación en la que se encuentran sus municipios en plena crisis sanitaria con tres brotes en investigación, pruebas PCR en repetición por la sospecha de falsos positivos y la merma de los recursos sanitarios. Después de la reunión ha reclamado al gobierno andaluz que preside Juanma Moreno más transparencia ante la falta de información precisa a los ayuntamientos y acusando a la Consejería de Salud de un "oscurantismo" que sólo sirve para generar incertidumbre y miedo entre la población.

La dirigente socialista reclama que se informe y cuente la verdad sobre los brotes y su incidencia en los pueblos, sobre el rastreo y trazabilidad y también le ha pedido explicaciones por el "descontrol" de los test que se están repitiendo en la comarca. De hecho, la responsable del PSOE andaluz reclama más rastreadores para que la ratio se establezca en uno por cada cuatro mil habitantes para cortar la cadena de contagios y más medios para la atención sanitaria en los municipios afectados. Es más, ha criticado que en plena pandemia no se haya contemplado el refuerzo de verano que reciben los municipios costeros otros años como Roquetas y el cierre por las tardes de centros de salud.

"Hoy mismo hemos conocido que hay consultorios que no abren ya al público y sólo atienden por teléfono. No pueden racanear con los recursos sanitarios nunca, pero ahora menos con la pandemia", aseguró Susana Díaz. La expresidenta andaluza también ha cuestionado que el PP en su día pidiera inversiones para el hospital de la Cruz Roja y ahora haya decretado su cierre. "Almería necesita más hospitales y no que se deriven los pacientes de la pública a la privada como quieren hacer". La dirigente socialista se preguntó por los planes de la Junta con el hospital de Roquetas que dejó firmado con el Ayuntamiento y también instó al gobierno andaluz a planificar con antelación la vuelta al colegio en septiembre porque el sistema sanitario puede sufrir un verdadero colapso al coincidir también con la campaña de la gripe.