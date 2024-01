UGT Almería insiste en la necesidad de reforzar la Atención Primaria para disminuir la presión asistencial

La epidemia estacional de gripe y de otros virus respiratorios pone de nuevo en evidencia las carencias del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, en especial, de la Atención Primaria. UGT Servicios Públicos recuerda que este nivel asistencial está infradotado, entorno a un 10% menos del presupuesto recomendado, y acusa un déficit estructural de profesionales. Las medidas que no pongan el foco estos factores podrán paliar en parte los problemas, pero no los solventará.

La nueva Ministra de Sanidad, Mónica García, ha propuesto en el Consejo Interterritorial del SNS a las Comunidades Autónomas las “autobajas” de tres días mediante una declaración responsable para la desburocratización de la sanidad, especialmente de la Atención Primaria, ante el incremento de la incidencia de la Covid y la gripe. UGT Servicios Públicos ha recordado la necesidad de encarar los problemas estructurales del SNS, como son el déficit presupuestario y de recursos humanos, promoviendo otro tipo de medidas.

Cada año, por las mismas fechas, las alertas se disparan ante una Atención Primaria sobresaturada e incapaz de atender a unas patologías estacionales previsibles y prevenibles. Su debilidad se hace más patente cuando aumenta la tensión -no olvidemos que ya vive tensionada, con unas intolerables listas de diez días de espera media para ser atendido por el médico de familia-. El rebosamiento y la carencia de medios de este nivel asistencial deriva en unas urgencias hospitalarias al borde del colapso. Desde UGT ya han denunciado en múltiples ocasiones el déficit de Atención Primaria, tanto de financiación, en torno a un 10% menos de lo recomendado, como de profesionales.

El sindicato señala la necesidad de actuar antes de que la situación desborde al sistema. Ana Francés, secretaria federal de Salud de UGT Servicios Públicos, reivindica un aumento en los recursos humanos, claramente insuficientes. “La Atención Primaria no goza de buena salud. Los facultativos no son accesibles en menos de 48 horas para la patología no urgente, como contempla el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria de 2019. Han pasado casi cinco años y aún no se han tomado las medidas necesarias. Seguimos hablando de lo mismo. Parches como la jubilación activa mejorada para médicos y pediatras de Atención Primaria no han servido para paliar la falta de estos profesionales. La crisis sanitaria de 2020 dejó una serie de lecciones que, al parecer, nos cuesta aprender” ha denunciado la dirigente sindical.

El sindicato recuerda que la finalidad última de la Atención Primaria, y de todo el SNS, es ofrecer una asistencia de calidad a la ciudadanía de manera continuada, no según la estación del año y para ello se deben adoptar medidas eficaces, nunca improvisadas, dirigidas a reducir las listas de espera, actualizar y ampliar la cartera de servicios y atender las necesidades del medio rural.

En definitiva, el refuerzo de la Atención Primaria pasa por aumentar la financiación hasta el 25% del total del presupuesto sanitario para dimensionar las plantillas y mejorar las condiciones laborales y salariales del personal. Esto permitiría atender a la ciudadanía adecuadamente, a tiempo y con tiempo y, además, actuar en pro de la salud laboral de los profesionales. Una mejor gestión ayudaría en la prevención de síndromes como el de burnout, dando la posibilidad a quienes atienden, cuidan y curan a la ciudadanía de conciliar su vida laboral con su vida familiar y social.