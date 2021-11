UGT se vuelve a concentrar a las puertas de la residencia de El Zapillo por la defensa del empleo público y la calidad de sus servicios

La Federación de UGT Servicios Públicos de Almería, a través de su Sector Administración Autonómica y Sector Público Andaluz, ha reiterado nuevamente la denuncia a la "nefasta gestión que está realizando la Junta de Andalucía desde el día que la Administración Autónoma recayó en los gestores actuales, sufriendo las consecuencias la ciudadanía y los trabajadores dependientes de la Junta de Andalucía".

EL sindicato ha detallado que rechaza, entre otras cuestiones, el que: "No respetan el derecho que tienen los representantes de los trabajadores el ser informado de cualquier cuestión que afecte a los trabajadores. No se realiza la cobertura de todas las plazas vacantes y sustituciones que se producen. Ante la necesidad imperiosa de disponer del personal que no se cubre, están utilizando soluciones sorprendentes, tales como ofreciendo a los trabajadores la movilidad funcional".

UGT ha denunciado asimismo "el verse el personal obligado a desempeñar funciones no propias de su categoría profesional, debido a una plantilla insuficiente que cada vez se ve agravada mas al no realizar la Junta una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), necesidad solicitada en infinidad deocasiones por los representantes de los trabajadores de UGT ya que de esta forma se ajustaría a las necesidades reales de los usuarios"

Ha reclamado la eliminación de manera soslayada de servicios públicos, dirigiéndolos a la privatización. No cumplen lo establecido en el art. 21 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía donde se recoge que el calendario laboral tendrá vigencia anual y deberá ser elaborado antes del 30 de noviembre de cada año para cada centro de trabajo. Con respecto a la PRL existe una dejación de funciones por parte de la Delegación Territorial.

Tal y como han señalado desde el sindicato, "esta no dispone de una Unidad Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y las adaptaciones de los puestos de trabajo no se materializan. Intención de privatización de algunas categorías profesionales, tales como las cocinas. La no convocatoria del tan demandado concurso de traslados".

Todo este proceder de la Junta de Andalucía está llevando poco a poco a la destrucción del empleo público y a un deterioro de la calidad del servicio que se está prestando. Por todo ello, exigimos un cambio radical en la gestión que están llevando a cabo, reclamamos soluciones urgentes y reales para poder recuperar la dignidad de los trabajadores y por el bienestar de la ciudadanía andaluza.