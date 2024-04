Ultimátum al Gobierno por la limpieza de Palomares (Almería)

La Audiencia Nacional (AN) ha dado un ultimátum al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Si en diez días no envía el expediente sobre la limpieza de los suelos contaminados de Palomares, en Almería, enfrentará una multa. Esta medida se debe a que el Ministerio no atendió dos requerimientos previos.

La sanción podría ser de entre 300 y 1.200 euros para la autoridad o funcionario responsable, según una resolución consultada por Europa Press. Además, se ha instruido al abogado del Estado para que gestione el envío del expediente.

El Juzgado Central número 8 urge a actuar rápidamente para evitar demoras en la tramitación de un caso abierto por Ecologistas en Acción. Quieren denunciar la inacción del Gobierno y asegurar que se implemente el Plan de Rehabilitación de Palomares, que España sostiene que debe ejecutar Estados Unidos.

El tribunal solicitó el expediente al Ministerio para resolver una disputa sobre quién debería decidir sobre el plazo de limpieza de sustancias radiactivas presentes en la zona desde hace 58 años. La Fiscalía considera que debe decidir la Audiencia Nacional, mientras que la Abogacía del Estado cree que es competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Según los documentos consultados, la Fiscalía opina que la Secretaria de Estado de Energía debería encargarse de la limpieza. En cambio, la Abogacía del Estado cree que la petición de Ecologistas en Acción se dirige a la Subdirección General de Política Energética y Minas.

Ecologistas en Acción ha tomado medidas legales debido al silencio del Ministerio de Transición Ecológica ante sus solicitudes para establecer un plazo para el plan de rehabilitación de la zona.

Es la segunda vez que Ecologistas en Acción recurre a la Audiencia Nacional para establecer un plazo para la limpieza. La primera vez, en 2019, se dictaminó que el CSN no tenía la competencia para actuar.

El colectivo también ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando una "emergencia radiológica" en Palomares desde 1958 y criticando la "inacción" de los gobiernos anteriores.

En su demanda, Ecologistas en Acción señala que los habitantes de Palomares han sido víctimas de "experimentos científicos sin su consentimiento" y que se les ha expuesto a partículas radiactivas. Piden que se resuelva el problema de Palomares y que se revoque la sentencia de la Audiencia Nacional de noviembre de 2022, que no especificó quién debería encargarse de la limpieza.