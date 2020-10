Vía libre al Rectorado de la Universidad en el Paseo de Almería

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha afirmado que “la Junta de Andalucía ha desatascado en poco más de un año la cesión del edificio a la Tesorería de la Seguridad Social para su posterior cesión a la Universidad de Almería”. Torregrosa ha asegurado que “mientras el anterior ejecutivo se había negado en rotundo durante años a la cesión, ha sido el Gobierno de Juanma Moreno y su gestión quien facilitará que la UAL cuente con un edificio en el Paseo de Almería”.

Desde mediados de 2019 este Gobierno andaluz ha mantenido diferentes reuniones para comenzar la reversión del inmueble y desde ese momento, “no hemos dejado de trabajar para que en el menor tiempo posible podamos hacer posible la retrocesión del edificio a la Tesorería de la Seguridad Social para su posterior cesión a la UAL”, ha explicado la delegada de la Junta en Almería.

Maribel Sánchez Torregrosa ha puesto en valor “la predisposición de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, para impulsar y hacer grande a Almería haciendo realidad y ejecutando proyectos pendientes aunque lamentamos tener que retrotraernos a expedientes de hace casi 25 años”. Por este motivo Torregrosa ha manifestado “no entender la poca ética de quienes han gobernado esta administración autonómica durante tantos años, cuando en apenas un año y medio va a quedar resuelta la cesión del inmueble”.

"Veo al PSOE reclamar el edificio, y toco fondo. No doy crédito de la catadura moral del Partido Socialista", ha incidido la representante del Gobierno andaluz, quien ha detallado que cuando tomó posesión de su cargó "me encontré con esto, con un expediente de retrocesión del edificio de 1996: 24 años de guerras entre un mismo Gobierno del PSOE. En Madrid, el Ministerio le pedía el inmueble que era suyo a la Junta de Andalucía y una lucha brutal por parte de la Delegación del Gobierno, del PSOE, todos estos años, que se negaba a ceder ese espacio hasta judicializarlo. Por eso no puedo entender la poca catadura moral del PSOE", concluye Torrecillas.