Vecinos de Almería piden jardines y "menos cemento" en los terrenos liberados del soterramiento

La Asociación de Vecinos Bastetania ha solicitado a las administraciones implicadas en la segunda fase del proyecto de integración de las vías del tren a su paso por la ciudad que los terrenos liberados con el soterramiento en Almería se conviertan en jardines y parques. "Todavía estamos a tiempo", aseguran.

Endienten que es uno de los "grandes déficits históricos que todavía mantiene nuestra ciudad" y, "aunque con estas nuevas zonas verdes no se arregla el problema sí que lo reduce, teniendo en cuenta que estamos hablando del centro de Almería, donde es muy difícil conseguir terrenos libres". .

Esta propuesta de la Asociación de Vecinos Bastetania se enfrenta a la más generalizada, la de construir en parte de estos terrenos "grandes edificios como se ha hecho en la zona del Toblerone" cuando, aprecia el colectivo, "lo que necesita Almería es zona verde no más cemento".

"Nuestros gobernantes están saturando de cemento nuestra ciudad, lo que supone que a más viviendas más saturación de tráfico, ruidos, molestias… En vez de planificar las nuevas viviendas en zonas apenas saturadas, que las hay. No todos podemos vivir en el centro", censuran apuntado, por último, que "lo que nos aparece en el proyecto ya no es la escasez de esta zona verde sino que una gran parte del espacio se reserva para construir grandes edificios, para seguir con la especulación inmobiliaria, juego en el que no dudan en meterse nuestros dirigentes políticos de una forma vergonzante con la falsa excusa de conseguir fondos para sufragar los gastos de esta obra"