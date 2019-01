Vox triplica en tan solo un mes su número de afiliados en la provincia de Almería

Vox ha triplicado en poco más de un mes el número de afiliados con el que contaba de cara a las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre. Un millar de afiliaciones. Ese es el dato que a los responsables del partido les obliga a crear una maquinaria potente para intentar obtener los buenos resultados que le depararon los últimos comicios, teniendo en cuenta que fueron la tercera fuerza más votada de la provincia con más de 45.000 votos y ganando incluso en algún municipio, caso de El Ejido.

En la actualidad, el partido que preside Juan Francisco Rojas en Almería se encuentra en plena creación de grupos de trabajo locales en los municipios de mayor población de la provincia: Roquetas de Mar, El Ejido, Roquetas, Almería capital y casi con toda seguridad Vícar y Adra. Y es que, de estas ciudades surgieron casi 30.000 votos del total logrado el 2-D.

En El Ejido fueron la fuerza más votada con 7.377 votos, en Adra la tercera (1.884), al igual que en Vícar (1.850), en Almería capital fueron los cuartos (11.835), en Roquetas segundos (5.441) y en Níjar la cuarta fuerza con 509 apoyos.

“No tenemos candidatos ni los tendremos hasta el mes de marzo. Estamos trabajando para implantar los grupos de trabajo locales. Nuestro cometido ahora no es tener claro quién va a ser el candidato, ya surgirá dependiendo del proceso que se nos exija desde el partido, porque aún no sabremos si será mediante primarias o cualquier otra fórmula”, explica Juan Francisco Rojas.

De hecho, desde Vox El Ejido, han salido al paso de los comentarios que durante los últimos días se están generando en las redes sociales en los que ya se hablaba de candidatos para el municipio, desmintiéndolo: “Se comenta que ya hay lista fehaciente de candidatos de Vox para la alcaldía de El Ejido, lista con nombres y apellidos. Esto es absolutamente falso. En El Ejido está la figura del coordinador y en este momento es Francisco Cara. Cuando haya lista, Vox la hará llegar a través de sus medios”.

Y es que saltó el comentario de que un hijo de uno de los fallecidos en los sucesos de El Ejido del año 2000 podría encabezar la lista. Así como Jorge Viseras. Pero desde Vox afirman rotundamente que no hay candidatos y desmienten todos los rumores.