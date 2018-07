El grupo de Zara cierra su tienda de Stradivarius del Paseo de Almería

El grupo de Amancio Ortega ha echado el cierre a una de las tiendas que Inditex tiene en el Paseo de Almería. La clave de sol de Stradivarius desapareció ayer de la oferta del centro capitalino con una última jornada, la de este fin de semana, para vender las prendas de moda joven y complementos tras no renovar el contrato de alquiler del local número 73 de la arteria comercial por excelencia de la ciudad.

El cierre definitivo de Stradivarius este pasado lunes y la noticia de la salida al mercado del alquiler del establecimiento de Zara, adelantada ayer por Diario de Almería, ha encendido las alarmas de los comerciantes del centro, ya preocupados de antemano por el impacto de la llegada de nuevas grandes superficies y, en concreto, con la próxima apertura en octubre del Centro Comercial Torrecárdenas. Un gigante donde estarán presentes la totalidad de las marcas del grupo Inditex, entre ellas Massimo Dutti, Bershka y Pull & Bear, también presentes en el Paseo de Almería, junto a Zara y, hasta ayer, Stradivarius.

Los planes de Inditex -su permanencia o no- en el Paseo de Almería no son todavía públicos. El grupo aún no se ha manifestado, pero lo cierto es que la inquietud del comercio local se ha acrecentado.

La directiva de la asociación Almería Centro mantenía ayer una reunión de carácter urgente después de conocer que Zara tiene puesto en alquiler el local número 77 del Paseo. Los comerciantes entienden de vital importancia para que el centro no acabe sucumbiendo el arbitro resolutivo por parte de las administraciones públicas. Especialmente, desde el Ayuntamiento de Almería, del que esperan la complicidad para dar forma, de manera "urgente", a un plan estratégico y de choque que no sólo minimice el impacto competitivo del nuevo centro comercial, sino que además inyecte suficientes reclamos al centro de Almería para que sea atractivo durante todo el año, mediante, proponen, su peatonalización y refuerzo de las actividades lúdicas complementarias, entre otras medidas.

Los comerciantes han decidido buscar, además, aliados y hacer un frente común con los hosteleros (Ashal), y las asociaciones de vecinos del centro histórico, ya que todo repercute hasta una temida bajada del valor de la vivienda.