Almería comienza la fase 1 de la desescalada y con ella la reapertura de los comercios con menos de 400 metros cuadrados, uno de los sectores especialmente damnificados por la crisis del coronavirus, sobre todo las tiendas más pequeñas, las de barrio, las de toda la vida. Para animar a los almerienses a comprar en el comercio de proximidad, el Área de Promoción de la Ciudad y Comercio del Ayuntamiento de Almería, a través del plan municipal 're-activa20', ha puesto en marcha la campaña ‘Compra con el corazón’, que ha sido presentada por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y en la que los protagonistas son los propios comerciantes.

El primer edil, que estuvo acompañado por el concejal Carlos Sánchez, ha pedido a los almerienses que “realicen las compras en las tiendas de proximidad, de sus barrios, cercanas y que generan empleo para la ciudad. Cada euro que gastemos en nuestras tiendas y en nuestros bares es un euro que estamos invirtiendo en el futuro de Almería”, ha señalado.

Fernández-Pacheco ha explicado que “es una campaña en la que seguro vais a reconocer a sus protagonistas, que son comerciantes, tenderos y empresarios de vuestra calle, de vuestros barrios. Almerienses como vosotros que nos van a contar historias de esfuerzo y trabajo, que ahora más que nunca necesitan la confianza y el respaldo de sus vecinos, que somos todos. Si las tiendas o los bares de tu barrio cierran, lo que cierra es tu barrio porque un barrio sin comercio es un barrio sin vida”. Por eso, deja claro que “en las próximas semanas no va a haber acto más grande de amor por Almería que comprar en almeriense y preferir lo almeriense”.

La campaña, que se extenderá a través de los canales digitales y redes sociales, cuñas de radio e Interalmería TV durante los dos próximos meses, tiene como protagonistas a los propios comerciantes, “porque no hay mejor comercio que el que mantiene nuestro barrio lleno de vida”, afirma el alcalde. Y así, a través de vídeos y creatividades, conoceremos las experiencias de Miguel, el carnicero; José, responsable de un lavadero; o Julio, propietario de un café-bar, entre otros, quienes reconocen el cariño y apoyo recibido por sus vecinos, a la vez que transmiten la pasión por la ciudad y su barrio. En total, más de medio centenar de comerciantes y hosteleros que cuentan sus experiencias.

Además habrá una veintena de vídeos con las historias de muchos de estos héroes de cada barrio y otros tres vídeos promocionando la compra en los comercios y hostelería de proximidad. Todo este material se difundirán en las redes sociales y podrá visualizarse en la web www.compraconelcorazon.es, que está ultimándose.

“Esta campaña” -ha incidido el regidor- “es también una forma de dar las gracias y de reconocer el esfuerzo y la capacidad de sacrificio de las empresas cercanas a nosotros, tanto en el plano físico como en el afectivo, que están resistiendo y ahora se enfrentan a una situación crítica si no les apoyamos”. Y es que, como ha destacado, “el cariño verdadero, eso no se demuestra con gestos grandes, sino con detalles pequeños y constantes todos los días. Detalles que van a convertir a los escaparates, a los mostradores y a las barras en elementos de reactivación y dinamización de la economía almeriense. Y la marcha de la economía no es algo que afecta a quien tenga una tienda o un negocio, sino que nos afecta a todos”.

Llamada la prudencia

El alcalde lanza un mensaje a los almerienses, e invita a la prudencia: “No podemos correr el riesgo de dar un paso atrás. Aún no hemos derrotado al virus. El virus sigue activo y sigue siendo una fuente de peligro. Por eso debemos seguir actuando con prudencia y responsabilidad, y siguiendo siempre todas las medidas de seguridad, distancia e higiene que nos han permitido llegar aquí. Y ahora toca seguir adelante”.

Seguridad sanitaria y reactivación económica son las dos premisas sobre las que trabaja desde el primer minuto de la crisis el Ayuntamiento de Almería, que ha puesto a disposición de todos los almerienses el máximo de sus capacidades para ayudar a paliar los duros efectos económicos de una brusca interrupción de la actividad económica.

Por eso, Ramón Fernández-Pacheco ha recordado que “fuimos los primeros en reaccionar. Y así, hace unos días presentábamos el Plan económico y social de mayor calado emprendido jamás por el Ayuntamiento de Almería, el 'Plan re-activa 20, que moviliza 63 millones de fondos municipales para reactivar nuestra economía, reactivar nuestro dinamismo y en definitiva, reactivar nuestras vidas, saliendo de este paréntesis forzoso en el que hemos buscado soluciones sin buscar polémicas. Hemos buscado respuestas antes que responsables y nos hemos ocupado de lo que realmente tiene importancia, antes de lo que pudiera tener interés político”.

El alcalde ha concluido aseverando que “Almería es una gran ciudad. Si permanecemos como hasta ahora, unidos y firmes, sé que superaremos cualquier desafío que nos depare el futuro”.