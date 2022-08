La fiesta de bienvenida de Cooltural Fest abarrota la Plaza de la Constitución

Ladilla Rusa, Arco, Pol 3.14, Comandante Twin, Alison Darwin e Isaac Darwin conquistan la primera de las jornadas del festival, que vivirá un fin de semana con más de 60 bandas y 50 horas de música en directo

Nunca se fueron. Ni siquiera en el primer verano de la pandemia, en el que realizaron más de 30 actividades y conciertos cuando las restricciones y la incertidumbre eran máximas. En 2021 aumentaron la intensidad, aunque todavía los conciertos tenían que ser sentados. Pero lo de ayer fue otra cosa. Cooltural Fest vivió anoche la gran fiesta de bienvenida de lo que es su quinta edición, la primera que vuelve a la normalidad desde 2019, y se notó en el ambiente festivo en lo que fue el estreno de cuatro días de conciertos, hasta el domingo, día 21, con más de 60 bandas y artistas y más de 50 horas de música en directo. Todo ello organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, en el marco de la Feria y Fiestas Patronales de la ciudad. Anoche, en cartel y por orden de intervención: Alison Darwin, Comandante Twin, Pol 3.14, Isaac Corrales, Arco y Ladilla Rusa. Una variedad de registros de lo más notable, denominador común de toda la propuesta musical del festival.

La jornada la abrió Alison Darwin, grupo de Barcelona que recogió el testigo de NoProcede como ganadores del Concurso de Bandas en el que cada año se inscriben cerca de un centenar de formaciones de todo el país. El cuarteto, formado por Laura y Sara a las guitarras y Aleix y Josep a la base rítmica, fue el encargado de inaugurar la edición de Cooltural Fest con un sonido muy abierto, que va mucho más allá de los pasajes indies tradicionales para sonar rudo como el grunge y dinámico como el punk, pero con escarceos entre tempos y compases más accesibles e incluso bailables. Comenzaron dubitativos con ‘Ayer’ pero pronto sacaron su rabia ‘Guerrera’ y temas como ‘Flor De Jazmín’ o ‘Todo Se Derrumba’, más personal. En esa oscilación de atmósferas, se bailó la ligeramente latina ‘Monos De Feria’ y se cantó ‘Todo Acaba Bien’, pese a su texto agridulce. Con una Plaza llenándose de forma progresiva para lo temprano de las horas, cerraron con su último single, ‘El Dueño’, con algún ramalazo metalero en su base, y ‘Gravedad’.

Los madrileños Comandante Twin, banda liderada por Edu Santos (voz), Humber Cavada (guitarra) y Nico Cavada (teclados), fueron los segundos en hacer acto de presencia con un sonido más identificable dentro del indie nacional. Lo hicieron haciendo un buen reparto de sus ya tres discos de estudio en apenas seis años de trayectoria e incluso se marcaron un bonito recuerdo a Supersubmarina, la banda jiennense que vio como un accidente de tráfico frenó en seco su trayectoria hace seis años. ‘Huracán’, ‘BNS’ y ‘Bolonia’ fue la terna de inicio, con un registro bien empacado y sin fisura alguna. Tras ‘Julia’ y, enlazada con ‘Tulum’, llegaría ese tema ‘Supersubmarina’ muy celebrado por ‘los coolters’, cada vez más numerosos. También con solvencia vocal, el concierto afrontaría su segunda parte recordando ‘Los Días Más Duros’, ‘La Isla’, tema que comparten en estudio con Arde Bogotá, y ‘Dime Que No’. En un tiempo muy bien aprovechado (de hecho había tantas ganas que empezaron antes de hora), finalizarían con ‘Hay Una Vez’ y su himno ‘Peregrinación’.

Quien ha visto y conoce la trayectoria de Pol 3.14 lo sabe. Su éxito no es casualidad, ya que ha puesto música a grandes momentos del cine y la televisión como ‘La Casa de Papel’, ‘Los Hombres de Paco’, ‘Sky Rojo’ o ‘El Barco’, pero es mucho más que eso. Detrás de una imagen cuidada y una elegancia presta se encuentra un animal escénico que no deja de correr, saltar, animar y arengar desde el escenario… e incluso desde el público, puesto que no faltó un tema desde abajo, rodeado de los presentes, que inmortalizaron el recuerdo en sus teléfonos móviles. Canciones como ‘El Camino Inverso’ o ‘Lluvia En Las Pestañas’ llegaron más lejos que nunca, gracias a la labor de la Fundación ‘Music For All’, ya que estaba programado como uno de los conciertos inclusivos del festival, como también lo serán los de Rozalén, Nathy Peluso y Shinova el viernes y los de Guitarricadelafuente e Izal el sábado. ‘Piensa’ ofreció su retrato a la frialdad de la sociedad actual, antes de ahondar en los muy celebrados temas ‘Bipolar’, ‘La Terminal’ y ‘Agosto’, dejando para cerrar ‘Lo Que No Ves’ y las hechuras de himno generacional de ‘Jóvenes Eternamente’.

Antes de que Arco cogiera el relevo, el dj Isaac Corrales ofreció la primera de sus dos sesiones. Un primer bloque donde primó el indie nacional con temas de Iván Ferreiro, Love Of Lesbian y un largo etcétera. En el segundo, por el contrario, aumentó el peso electrónico, incluso con remixes, alguno tan bizarro como el de ‘Campanera’, pero también de ‘Despechá’ de Rosalía, Lady Gaga o Aitana.

Antonio Arco es un artesano en la tarea de convertir emociones en canciones rotundas, hermosas y, sobre todo, humanas. Lo hizo durante más de quince años en El Puchero del Hortelano, y lo lleva haciendo los últimos años con su apellido, en solitario. A veces rockero, en otras rumbero, unas más sensible, otras más canalla, no hay trampa ni cartón en sus temas ni tampoco en sus directos. Anoche lo dio todo en un concierto intenso y voraz, porque su intención es siempre llegar a tocar la fibra sensible de su público. Empezó con una suerte de tientos a capela, con letra dedicada a la tierra, para afrontar un concierto que combinó canciones de todas las épocas, incluso una de las más recientes, ‘Todavía’, single del que será cuarto disco en solitario. ‘La Fianza De Tu Error’ y ‘Una Canción’ fueron las canciones de su nueva etapa que precedieron a dos himnos de El Puchero, como ‘Quiero Saber’ y su querencia rumbera y ‘Tú Eres Eso’ y su declaración de amor indeleble. Bien arropado por banda, ‘Quisiera’ y ‘El Amor’ precedieron la escala final de cierre, con la bella ‘Un Día Perfecto’, la bailable ‘Asuntos Serios’ y ‘Lo Difícil’.

Bien entrada ya la noche y con la Plaza de la Constitución a rebosar, comenzaría la rave-cañí de Ladilla Rusa, el dúo que conforman Tania Lozano y Víctor F. Clares, que han convertido ‘su broma’ personal inicial en un grupo que revienta festivales y salas con un sonido que, ante todo, busca ser lo más alejado de lo presuntuoso para convertirse en una alocada fiesta de sonidos ‘poligoneros’ y letras de humor más o menos corrosivo. Bien de provocación precisamente fue su inicio, con ‘¡Qué Ladilla!’. Un arranque feroz que tuvo una espectacular continuación con tres de sus cuatro temas más escuchados en las plataformas de streaming como son ‘Todos Los Días Lo Mismo’, ‘Bebo (De Bar En Peor)’ y ‘Macaulay Culkin’. Pese a lo alocado de su música, hay que destacar el salto dado en esta gira por el dúo, ya que, además de dj, se acompañan de batería y guitarra, lo que representa un plus. El concierto continuaría con la pandémica ‘A Metro y Medio’, ‘Criando Malvas’, donde no faltó un guiño al tema ‘Astronomía’, que se hizo meme con los entierros bailados en Ghana, y ‘La Puta (M)ama’, para todas las madres. La cosa terminó de desmadrarse con el tecno feroz de ‘Encarni Encarnae’ (‘Flying Free’ incluido), ‘Princesas’ y la punki ‘Club de Petanca’. Para punto final, el del eurovisivo ‘After Party’ y la esperadísima ‘KITT y Los Coches Del Pasado’ que dejó el pabellón en todo lo alto.

Desglose por día

El viernes, día 19, el recinto de conciertos del ferial tendrá a Veintiuno, La La Love You, Rozalén, Nathy Peluso, Shinova, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y Delaporte (Escenario Estrella Levante) y Anastazia Spencer, Astropalido, Los Flamingos, Suu, Niña Polaca y Zetak (Escenario Tanqueray 0,0%). En dicha jornada de viernes Cooltural Fest contará con el escenario Chilemúsica, (situado en Plaza Villa Pepita, junto al Paseo Marítimo) con I.O., Diego Lorenzini, Juani Mustard y Fernanda Arrau. El viernes también habrá Cooltural Kids a las 19.00 horas con ‘El Pirata Takana’ en Plaza Villa Pepita y a las 21.30 horas con ‘La Ballena Macarena’ en la Plaza del Mar de El Toyo.

El sábado 20, el tendrá a Tu Otra Bonita, Arde Bogotá, Guitarricadelafuente, Izal, Rigoberta Bandini, Sexy Zebras e Innmir (Escenario Estrella Levante) y El Último Viaje, Confeti De Odio, Judeline, Habla de Mí En Presente, Karavana y Rocío Saiz (Escenario Tanqueray 0,0%). Esa jornada el escenario playa, junto a la Faluca Almariya, abrirá sus puertas a Marcelo Criminal, Sara Curruchich, Maren, Morochos, Jack Bisonte y Mujeres, mientras que la ruta gastromusical tendrá a Meseta, Los Ruina y Alejandro Fuentes. También Cooltural Kids a las 11.00 horas con ‘Nyaya El Griot’ en Parque Nicolás Salmerón, a las 19.00 horas con ‘Lunero’ en la Faluca Almeriya y a las 21.30 horas con ‘El Gigante Gante’ en el Anfiteatro.

El domingo, día 21, será el turno de Ede, Rubén Pozo, Alís, Samuraï, Guadalupe Plata, Romano Aspas y Siloé en el escenario playa y Verona, Cosmic Wacho y Carmen Xía en la ruta gastromusical.