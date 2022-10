Estas son las primeras zonas de Almería en inundarse por el cambio climático

En los últimos 40 años, la temperatura ha sido en la provincia de Almería casi 1,70 grados centígrados. Estudios como el elaborado por Climate Central anuncian para antes de final de siglo una subida del nivel del mar de casi dos metros que acabaría con toda la playa de Cabo de Gata, Punta Entinas, Guardias Viejas, la playa de Los Muertos, casi toda la urbanización de Vera junto a la costa y otras zonas del parque como la playa de Rodalquilar.

Pero la subida del nivel del mar no será la única consecuencia. Según la red Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC), Almería se encuentra dentro de la zona cero del cambio climático, aunque hay algunas zonas de la provincia que se verán más expuestas que otras. Concretamente, la mitad Oeste se calentará más rápido y se expondrá a una serie de consecuencias distintas a la Este, que ya tiene suficiente con la subida del nivel del mar y la desaparición de una buena parte de las playas que hacen a Almería única.

Y si hay quien sigue creyendo que todo esto es un engaño, tan solo tiene que empezar a leer las predicciones internacionales o las que ha generado el propio Gobierno español a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, que estima cambios en la cota de inundación que prevén un aumento del 8% en la fachada norte de la costa española y el Mar de Alborán para el año 2040 o las predicciones de la propia Junta de Andalucía, que coinciden.

¿Cómo afectará la subida del nivel del mar a la provincia?

La otra cara de la moneda se la lleva la zona de Levante. Buena parte del litoral almeriense se enfrenta al riesgo de una inundación generalizada y a quedar completamente sumergido como consecuencia de las inundaciones periódicas que puede provocar el cambio climático a partir del 2050.

Poniente almeriense

En el Poniente, por ejemplo, la Albufera de Adra quedaría totalmente oculta bajo las aguas antes de que termine el siglo. En término municipal de El Ejido, la zona más afectada será Guardias Viejas. Buena parte del núcleo se perderá bajo el mar. La Playa del Poniente, la Avenida Mar Azul, el Paseo de Las Olas, e incluso calles como Pleamar o Avoceta, más alejadas de la línea costera, se verían afectadas. Punta-Entinas Sabinar está abocada sí o sí a desaparecer. Y será una de las primeras zonas en hacerlo debido a su morfología. Su pérdida será importante, pues contiene una diversidad especial de flora y fauna difícil de encontrar en otro punto de la provincia.

La capital

Es la capital almeriense la que menos se expone de momento a la subida del mar, estando únicamente en riesgo parte del Puerto y la zona más nor-oriental de Costacabana. La desembocadura del Andarax sí desaparecería totalmente, así como la playa de la Cañada.

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Cabo de Gata será castigada en su totalidad. En un plazo de 50 años el agua bordeará la ermita de la Virgen del Mar y se acercará a la Torre de Torregarcía, quedando la playa de Torregarcía totalmente anegada según las predicciones de Central Climate. La Almadraba de Monteleva también sufrirá las consecuencias. El agua se extenderá por toda la albufera, la cubrirá y seguirá su curso hacia el interior. Las viviendas, en el plazo de 50-100 años, simplemente no existirán.

Levante

Hacia el Levante, algunas de las playas que se verán afectadas serán la de Los Escullos, cala Escondida, el Embarcadero, la Cala de la Polacra, el Playazo de Rodalquilar, Cala del Cuervo, parte de la cala de San Pedro, cala Montoya, cala Chumba, cala del Plomo, la playa de Agua Amarga y uno de los rincones más visitados de la provincia, la playa de los Muertos, y es que Carboneras es otro de los puntos calientes del calentamiento climático. Cala Romero y la playa del Corral también estarían bajo el agua según el informe, así como el Puerto de Carboneras casi en su totalidad hacia la playa de Los Cocones. Más hacia el norte, se sitúa en peligro la playa del Algarrobico, la del Sombrerico, parte de playa Macenas y así hasta llegar a Vera, salvándose en este espacio de tiempo la costa de Garrucha y Mojácar, en principio, sin peligro cercano.

Pero Vera sí que se verá afectada. Las calles del entorno del Río Antas quedarán totalmente bajo el agua en un plazo de 50-100 años (siempre según el citado estudio), y en consecuencia, Las Marinas, Punta de Hornicos y del Río.

Vera

Hacía el norte, también se verán afectadas cala de la Cueva, cala de la Invencible, Mal Paso, cala Cristal, Mochuela, Dos Hermanas, el Calón, cala y Playa Panizo, la parte más cercana a la costa de la barriada del Pozo del Esparto y así hasta llegar a Pulpí, donde el entorno de la Rambla de los Pérez quedaría anegado en buena parte.

Consecuencias

Según el estudio, la salud humana se verá afectada directamente por la subida de la temperatura, que provocará olas de calor, inundaciones -con más infecciones-, sequías -menos alimentos y agua- y la expansión de mosquitos y otros transmisores.

Todos estos factores crean sinergias con la contaminación, por ejemplo la del ozono troposférico (O3) y los óxidos de nitrógeno (NOx), y repercutirán más intensamente en mayores y niños, personas pobres, personas con acceso limitado a la atención sanitaria y sin aire acondicionado en el trabajo.

A nivel molecular, el cambio climático acelerará las reacciones químicas en la atmósfera y provocará cambios en el estado físico del agua -evaporándola y derritiendo el hielo-, mientras que a nivel de los ecosistemas, provocará la deoxigenación del agua del mar, y aumentará la contaminación.

Prevén que la proporción de agua salada aumente en relación al agua dulce, y ambas verán más contaminación química, con pesticidas, metales pesados, antibióticos y disruptores endocrinos; física, con microplásticos y nanopartículas, y biológica, por virus, protozoos, parásitos y bacterias, han señalado los científicos.