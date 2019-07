Cincuenta calles del barrio de La Chanca llevan cuatro días sin luz

Calle Mariposa, Rosario, Remo, Estrella Pollar y así hasta llegar a aproximadamente cincuenta calles del barrio de Pescadería-La Chanca. Y todas ellas sin luz en las farolas desde hace cuatro días, con sus cuatro noches, que es en ese periodo donde radica la importancia de este problema.

Los vecinos del barrio, a manos de la Asociación Sociocultural La Chanca-Pescadería A Mucha Honra, se han puesto en contacto con la compañía eléctrica pero esta les ha remitido al Ayuntamiento, siendo la concejalía de Servicios Urbanos la que debería dar las indicaciones necesarias para que la luz vuelva al barrio.

Y es que si en La Chanca juntas los problemas existentes en el interior de las viviendas, pues muchas de ellas vienen sufriendo cortes continuados desde hace meses e incluso años, con no tener luz tampoco en las calles, la situación se vuelve insostenible en un barrio donde los problemas tardan más en solucionarse que en el resto, que en el centro, por ejemplo.

Los vecinos piden una actuación urgente teniendo en cuenta que durante estas fechas se alarga la jornada de vida en la calle y muchos de ellos no pueden hacerlo puesto que no cuentan con ningún tipo de visibilidad en más de la mitad del barrio. También, lógicamente, por seguridad, porque no es lo mismo andar viendo, que sin poder hacerlo.