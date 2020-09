Caravana reivindicativa en Almería por unos colegios con menos ratio y más docentes

La vuelta al cole no ha comenzado con las garantías de seguridad necesarias según los docentes, así que los sindicatos se han puesto manos a la obra para que las administraciones escuchen sus demandas. Ayer, Almería, al igual que las siete capitales de provincia andaluzas restantes, salieron a la calle. Lo hicieron a través de una caravana de coches bajo el lema: ‘+Docentes – Ratio= +Seguridad’ para reivindicar una vuelta al cole con mayores garantías de protección para la comunidad educativa en la provincia. En Almería, la protesta partió a las 17:30 horas de la Delegación Territorial de Educación.

Con este calendario de protestas, CSIF, UGT y ANPE reclaman a la Administración educativa más inversión en recursos humanos y materiales para “afrontar con garantías de seguridad el curso escolar 2020-2021, marcado por la crisis sanitaria de la Covid-19”. Además, exigen a la Junta más plantilla para poder llevar a cabo más desdobles de grupos que “garanticen bajar de ratio para poder cumplir las medidas fijadas por la autoridad sanitaria en las aulas”.

Para estas organizaciones sindicales, es necesario un mayor esfuerzo presupuestario para el arranque del curso 2020-2021, dadas las circunstancias de crisis sanitaria, de manera que se proceda a la contratación de más efectivos, tanto docentes como no docentes, y para invertir más en medios materiales. Es necesario bajar la ratio a través de más desdobles que posibiliten cumplir la distancia interpersonal establecida por las autoridades sanitarias. Sólo así podrá preservarse la seguridad de los profesionales.

A juicio de los responsables sindicales, los recursos que la Administración educativa ha puesto encima de la mesa no bastan para dar respuesta al colectivo docente y a la comunidad educativa en general para afrontar en las mejores condiciones la actividad educativa en el contexto que impone el SARS CoV-2.

Además del incremento de plantilla, los tres sindicatos piden ser partícipes del proceso para destinar los recursos humanos en los centros que lo necesiten en virtud de los estudios que tiene la Consejería al respecto y cuyo contenido reclaman conocer. Inciden especialmente en el refuerzo del personal de los servicios complementarios.

Igualmente, demandan la contratación de personal sanitario específico para los centros, que además de labores de prevención y orientación en hábitos de salud, podría desempeñar las funciones encomendadas a la figura del coordinador Covid, con un papel activo de asesoramiento en la elaboración de los protocolos a seguir.

Otra de las reivindicaciones expresadas por los responsables sindicales ha sido la necesidad de máxima coordinación entre las distintas administraciones, por ejemplo, para la adecuación de espacios, y para cualquier cuestión relacionada con las competencias de cada una de ellas en la gestión de la pandemia.

Atención al profesorado vulnerable

En relación al personal docente vulnerable, los sindicatos piden a la Administración transparencia en relación al número de solicitudes admitidas y denegadas para acogerse a la adaptación o exención de prestar servicio por pertenecer a grupos que tengan esta consideración, al tiempo que piden una solución alternativa a una incapacidad temporal para las personas que se encuentran en esta situación. Al igual que se arbitran medidas específicas para el alumnado vulnerable, deberían implementarse también –a su juicio-- en relación con el profesorado vulnerable, adaptando sus funciones a las que sí puedan desarrollar teniendo en cuenta las circunstancias, según han señalado.

Por otro lado, exigen agilidad y eficiencia por parte de la Administración educativa en dar respuesta y dotar de instrumentos a los docentes para que puedan resolver los problemas cotidianos y las contingencias que se presenten en el marco de esta crisis sanitaria. En este sentido, piden unánimemente confianza en el profesorado.

Una vez más, los sindicatos han criticado la incertidumbre que la Administración ha generado, en lugar de establecer medidas y directrices más precisas, escudándose para ello en la autonomía de los centros, y han señalado como ejemplo la flexibilidad en la modalidad de enseñanza a partir de 3º de la ESO.

Planteamiento común

La seguridad de los docentes y la falta de medidas por parte de la Administración educativa constituyen el eje central de las acciones reivindicativas que emprenderán conjuntamente CSIF, ANPE y FeSP-UGT Andalucía, que comparten un mismo planteamiento en relación a las medidas de presión que ejercer: No barajan, por el momento y de cara al inicio de curso, una huelga, atendiendo a un principio de prudencia y al considerar también que no es el sentir de los docentes, que están ahora centrados en las tareas que les competen para comenzar las clases de la mejor manera posible, dadas las complicadas circunstancias.

No obstante, no descartan, llegado el caso, endurecer las movilizaciones y medidas de presión, si lo considerasen conveniente dependiendo del devenir de los acontecimientos y de la respuesta de la Administración, a la que exigen “una verdadera negociación, no sólo que informe a los sindicatos una vez adoptadas unilateralmente las decisiones”.