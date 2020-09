Los comerciantes del centro suspenden el nuevo Paseo de Almería

El diseño del nuevo Paseo de Almería, con sendero saludable y un único carril para el tráfico rodado, ha recibido el suspenso, más que rotundo, por parte de los comerciantes del centro. La asociación que aglutina la mayoría de las tiendas del entorno de la avenida principal de la capital ha dirigido un escrito al Ayuntamiento en el que señala que el objetivo de atraer una mayor afluencia de personas no solo no se ha alcanzado, sino que entiende que el efecto ha sido justo al contrario. Razón ésta por la que ruegan al alcalde que recule.

“La falta de vida en el centro de la ciudad no es algo nuevo y todos coincidimos en que hay que hacer algo, pero no a cualquier precio”, introduce la Asociación Almería Centro en su texto y, ya de forma categórica y sin tapujos, expresa que “no ha sido el momento”, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, “ni la forma de hacer estas pruebas”.

“A fecha de hoy –continúan los comerciantes– esta actuación no ha conseguido los objetivos para los que se propuso: movilidad sostenible y dinamizar la actividad en el centro, sino todo lo contrario, ya que la prolongación de la zona peatonal no ha sido utilizada, es más, la circulación se ha visto entorpecida, y ello no ha repercutido en que la afluencia de personas sea mayor, sino al revés”.

Asociación Almería Centro "No estrangule al centro, es la vida de una ciudad, y si quiere abrirla al mar, no la ahogue antes”

En el escrito, presentado en el Registro municipal esta misma mañana, la Asociación recuerda a Ramón Fernández-Pacheco su propia carta dirigida a los comerciantes y residentes en la que el alcalde exponía que esta semipeatonalización la realizaba el Ayuntamiento a modo de prueba. “Creemos que no ha funcionado, por lo que no consumar esta acción no sería recular, sino acertar”, le invitan, aclarando al mismo tiempo que ello no implica una renuncia a la remodelación del Paseo y Obispo Orberá, que califican de “necesaria”, si bien “tiene que ser –subraya el colectivo– adecuada y certera para no dar un paso en falso”.

Por último, resaltan los esfuerzos del sector “para hacer ver a los que opinan que el centro está muerto -muchos de ellos sin si quiera, desde hace años, acercarse a él- que se equivocan, recordando que “muchos empresarios llevan asentados más de cien años en este entorno, habiendo vivido guerras, posguerras, crisis económicas, y siguen en pie”. Por eso, “en sus manos tiene la oportunidad brindada por todos los vecinos de la ciudad de legislar y hacerlo bien. No estrangule al centro, es la vida de una ciudad, y si quiere abrirla al mar, no la ahogue antes”, sentencian.