Ni comida ni cole online para niños de La Chanca

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha exigido al alcalde que garantice el suministro de comida a los escolares del Colegio Público “La Chanca”, así como el acceso a los materiales informáticos que les permitirían seguir el desarrollo del curso escolar durante el confinamiento. “El alcalde tiene desatendido a más del 80% del alumnado, que no recibe menú escolar ni material informático para seguir el curso”, ha manifestado.

Según Aguilar, “este curso, la mayoría de los 135 alumnos y alumnas matriculados en el centro comía en el comedor del colegio; ahora, tan sólo 7 reciben la comida del Plan SYGA, junto con otros 7 que está previsto que la reciban por la bonificación del 100% de este servicio, con lo que el resto malcome, en una situación de absoluta precariedad económica de sus familias, porque ni siquiera sus progenitores pueden salir a trabajar y que ha supuesto el despido de las cocineras del comedor del colegio”, ha explicado.

"La situación se agrava, además, por la carencia de material Informático para seguir sus clases a través de cualquier recurso TIC y la falta de acceso a una red wifi, lo que supone una discriminación con respecto a otros alumnos que sí disponen de estos medios y por eso insistimos en reclamar al alcalde que se preocupe de que estos niños y niñas tengan lo que necesitan para no perder el curso. A su juicio, “no se le puede pedir a las familias de uno de los barrios más humildes de Almería, sin apenas recursos económicos, que de la noche a la mañana se digitalicen o que dispongan de medios informáticos, ya que para ellos, ahora mismo, lo más importante es tener comida para poder alimentar a sus hijos e hijas”.

Por ello, la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha reclamado al alcalde y al equipo del gobierno del Partido popular “que presten los servicios básicos y hagan llegar comidas escolares a esos hogares, y que evitan los medios que estimen oportunos que estos niños se vean abocados al fracaso escolar, puesto que, una vez acabado el estado de alarma arrastrarán una laguna formativa difícil de superar”.

“Si el alcalde no lo remedia, estos escolares del C.P. La Chanca van a sufrir un bache en sus vidas que les marcará ahora y también en el futuro, pues las condiciones familiares y sociales con las que cuentan están actuando en su contra, discriminándolos con respecto a otros estudiantes de la ciudad, que viven el confinamiento como una etapa distinta, en la que están aprendiendo a utilizar nuevas herramientas de estudio y, por supuesto, con la nevera llena”, ha añadido Aguilar. En este sentido considera “incomprensible que familias la mayoría de ellas con muchos hijos, cuyo sustento era la venta de lotería y otras actividades no reguladas, debido a la situación en la que nos encontramos, en que no consiguen llevar ningún ingreso a casa, se encuentren con que sus hijos tampoco reciben la comida del comedor y están viviendo en una situación límite”.

Por ello, la responsable socialista reclama al alcalde de la ciudad “que aborde de forma inmediata la situación de desesperanza en la que viven estos escolares y, utilice todos los medios a su alcance para garantizar, al igual que lo están recibiendo otros escolares de la ciudad, que cada alumno del colegio de la Chanca pueda recibir su menú escolar, así como de los instrumentos materiales y técnicos para no perder el curso”.“Así que es urgente que el alcalde deje su campaña de marketing y redes sociales y baje al terreno del día a día en barrios como La Chanca, donde los problemas se multiplican por minutos y se confinan tras las puertas”, ha concluido.