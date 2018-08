Cómo conseguir un préstamo online paso a paso

Si nunca antes has pedido financiación, el proceso puede resultar un poco intimidante. Sin embargo, lo cierto es que gracias a internet, ahora es más fácil e intuitivo que nunca. Aquí te explicamos cómo es el proceso de solicitar préstamos online en las entidades del comparador Matchbanker, una empresa dedicada a la comparación financiera que trabaja en varios países de Europa, como por ejemplo Noruega a través de su portal Matchbanker.no.

Primer paso: Comparar La comparación es fundamental para poder elegir un préstamo adecuado. Si no sabes lo que se está ofreciendo actualmente y eliges la primera opción que aparezca en tu ordenador, es posible que adquieras un préstamo con condiciones muy pobres. En definitiva, lo dejarás todo a expensas de la suerte o, mejor dicho, de la capacidad de marketing de cada entidad.

Segundo paso: Simular el préstamo Una vez has visto las ofertas generales de unos cuantos prestamistas, llega el momento de ir a sus webs y simular el préstamo. Para ello, en la mayoría ni siquiera necesitas registrarte. La simulación te informará de los intereses a pagar según la cantidad y plazo que escojas.

Tercer paso: Registrarte Si lo que ves en la simulación del préstamo te convence, puedes pasar a registrarte. El registro es gratuito y no te compromete a nade. Te pedirán unos cuantos datos personales y seguramente también bancarios, para poder hacer una estimación de si te pueden conceder el préstamo o no. Entre otras cosas, es probable que te pidan que subas una foto o copia de tu DNI y que les des tu teléfono móvil y datos de la banca online. Todo este proceso, suele llevar menos de 10 minutos, ya que comprueban tu situación financiera con un software y generalmente no se requiere la intervención de ningún trabajador.

Cuarto paso: Recibir una propuesta formal Si la entidad financiera considera que cumples con los requisitos para que te concedan el préstamo te hará una propuesta. En ella, podrás ver todas las condiciones del préstamo. Puedes aceptar o rechazar la propuesta. Solo incurrirás en gastos si la aceptas. Es absolutamente esencial que leas todo el contrato o las condiciones del acuerdo de forma completa y cuidadosa. Si tienes dudas, antes de dar tu conformidad consulta al servicio de atención al cliente de la entidad. Si crees que es necesario, también puedes consultar a un asesor financiero.

Quinto paso: Recibir el dinero Si has aceptado la propuesta, la entidad ordenará la transferencia. Generalmente lo hacen en un plazo máximo de 24 horas y luego, también generalmente, el dinero tarda en llegar otras 24 horas como máximo. Pueden darse casos en los que se tarde más, pero son cada vez menos comunes.

Sexto paso: Devolver el dinero Cada prestamista puede ofrecer diferentes posibilidades para devolver el dinero. Lo más habitual es que una de ellas sea la transferencia bancaria. Si es así, asegúrate de que en el concepto de la transferencia aparecen los datos que ellos te dicen que deben aparecer. Una de las molestias habituales de este servicio se da cuando el cliente hace una transferencia, pero no la identifica debidamente y la entidad piensa que ha habido un impago.